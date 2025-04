Lecture Zen Résumer l'article

La remasterisation (ou remake) d’Oblivion, avec le moteur graphique Unreal Engine 5, intègre des technologies standards, comme les réflexions en espace écran (ou SSR). Mais il vaut mieux les désactiver.

C’était censé être une immense surprise, mais beaucoup ne bouderont pas leur plaisir malgré les fuites : Microsoft et Bethesda ont lancé une flamboyante remasterisation d’Oblivion, un RPG culte de la saga des The Elder Scrolls. Pour redonner de l’éclat à un jeu vidéo qui a presque 20 ans, les développeurs ont choisi le moteur Unreal Engine 5 et la refonte est totale : pour qui a connu Oblivion en 2006, le plaisir de la redécouverte va être décuplé.

Cela étant, en se mettant à la page du côté des technologies d’affichage actuelles, The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered doit composer avec quelques bugs fâcheux (en plus de ceux qu’il avait déjà). Ainsi, comme l’a repéré le compte Visual Fidelity dans un message publié sur X le 22 avril, l’option intitulée « Réflexions en espace écran » (ou SSR) entraîne un désagrément visuel qui pousse à la désactiver (la fonctionnalité est activée par défaut). Visual Fidelity montre un clip tourné sur une PS5 Pro, mais Numerama peut confirmer que le souci touche aussi la Xbox Series X.

Oblivion Remaster –

turn off screen space reflections on console



PS5 Pro off vs on

(performance mode) pic.twitter.com/8p66kVgCyv — Visual Fidelity (@VisualFidelity) April 22, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Ce qui cloche avec les reflets dans Oblivion

Les réflexions en espace écran constituent une technique de rendu qui tend à reproduire des reflets réalistes — sur une étendue d’eau par exemple — par rapport à ce qui est affiché à l’écran. Elle est normalement pensée pour économiser des ressources, puisque les reflets hors du champ de vision ne sont alors pas générés « pour rien ». Cela pose d’ailleurs des soucis de cohérence, si le reflet d’un objet hors champ est censé être dans la scène.

Dans The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered, le SSR est touché par des désagréments, comme un effet de flou quand on tourne la caméra et des artefacts qui pénalisent un rendu censé être plus réaliste. Dans notre comparaison réalisée à partir de captures sur Xbox Series X, vous constaterez un immense faisceau étrange qui part de l’épée vers l’eau.

Sans SSR Avec SSR

« Ce souci est lié au SSR et pas à la plateforme », fait savoir Visual Fidelity pour appuyer le fait que ce bug ne touche pas que les consoles. Plusieurs internautes pointent du doigt le fait que le SSR pose souvent problème. « Le SSR ne fonctionne jamais très bien avec les objets proches comme une épée qui couvre un décor devant elle », souligne Koahlah. rottenmind abonde : « Le SSR est cassé sur la plupart des jeux Unreal Engine 5 et Epic Games n’a encore rien corrigé. »

En attendant que The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered reçoive éventuellement une mise à jour d’optimisation, il est recommandé de désactiver le SSR. Non seulement vous n’aurez pas à composer avec ce genre de bugs mais, en prime, vous profiterez d’un framerate un peu plus consistant grâce aux ressources économisées. Pour ce faire, rendez-vous dans les options : Système > Graphismes.

Pour aller plus loin Où acheter The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered au meilleur prix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama