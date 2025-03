Lecture Zen Résumer l'article

L’extension Réjouissances Rayonnantes est enfin disponible dans Pokémon TCG Pocket depuis ce 27 mars. Avec elle, le plus grand des Pokémon : Dracaufeu, EX et shiny, qui plus est.

Plus de 100 millions de téléchargements et des centaines de cartes à jouer et à collectionner : Pokémon TCG Pocket continue de se compléter. Depuis ce jeudi 27 mars à 6 heures, l’extension Réjouissances Rayonnantes est disponible chez nous. Voici les cartes que vous pouvez tenter de collecter en ouvrant des Boosters.

Les nouvelles cartes de l’extension Réjouissances Rayonnantes

Il y a quelques jours, The Pokémon Company a officialisé l’arrivée d’une nouvelle extension, après Lumière Triomphale le mois dernier : Réjouissances Rayonnantes. Pas de nouveautés stratégiques, mais de nouvelles cartes tout de même. Ce nouveau Booster est dit « à thème » : ce sont les Pokémon shiny qui sont à l’honneur. Ce sont des Pokémon rares avec des couleurs différentes de leurs congénères.

Au total, ce sont plus de 110 nouvelles cartes à collectionner qui s’ajoutent au jeu. Voici une liste des cartes qu’on peut apercevoir dans la vidéo de bande-annonce de l’extension :

Dracaufeu EX ;

Dracaufeu EX shiny ;

Lucario EX ;

Lucario EX shiny ;

Pachirisu ;

Pachirisu shiny ;

Poussacha ;

Nigirigon full art ;

Mashynn (Dresseur) ;

Taupikeau shiny ;

Scarabrute ;

Vrombi shiny ;

Red (Dresseur) ;

Pikachu EX ;

Giratina EX ;

Forgelina EX ;

Dardargnan EX ;

Castorno EX ;

Triopikeau EX ;

Terraiste de Paldea EX ;

Dardargnan shiny (EX ?) ;

Triopikeau shiny (EX ?).

Le fameux Dracaufeu EX shiny de l’extension « Réjouissances Rayonnantes » // Source : The Pokémon Company

S’il ne s’agit que de quelques cartes, une fuite révèle toutes les cartes de cette nouvelle extension. C’est ce qu’a publié le compte ChicoEevee sur X. Parmi les cartes notables, il y aurait… la Poké Ball toute dorée, qui s’annonce bien comme l’une des cartes les plus rares de l’extension. On trouverait aussi Mewtwo EX shiny, Giratina EX full art, Lucario EX full art (et sa déclinaison shiny) ou encore Giratina EX full art.

On s’attend aussi à ce que de nouvelles missions soient disponibles, afin de collecter des Sabliers Boosters (pour ouvrir encore plus de Boosters de l’extension), des Sabliers Miracles, des Jetons Échanges ainsi que de la Vitalité Échange.

Les matchs classés arrivent dans Pokémon TCG Pocket

Ce 27 mars, c’est aussi le lancement des matchs classés dans le jeu. Depuis le lancement de Pokémon TCG Pocket le 30 octobre dernier, on savait qu’ils arriveraient tôt ou tard. C’est le cas et la première « saison » se déroulera jusqu’au 26 avril.

Le fonctionnement des combats dans Pokémon Pocket // Source : Numerama

Les joueurs pourront s’affronter lors de parties afin de gagner des insignes, plus ou moins évolués selon leur rang en fin de saison. Les combats seront plus équilibrés que les combats actuels, puisqu’ils s’affronteront contre des adversaires du même niveau. De quoi encourager les joueurs à continuer à participer à des combats. Enfin, on sait que les échanges dans Pokémon TCG Pocket vont être facilités, sans qu’on sache encore comment.

