[Deal du jour] Si vous aimez les jeux de plateau, Amazon propose une offre sur les jeux de société avec un jeu offert pour deux achetés. Voici une petite sélection de jeux pour vous aider dans votre choix.

Vous aimez vous prendre la tête entre amis ou en famille ? Mettez la main sur quelques jeux de société pour vous aider à ambiancer vos soirées et week-ends. Amazon vient juste de lancer une offre dans laquelle vous pouvez avoir trois jeux de société pour le prix de deux.

Jusqu’au 27 avril 2025 inclus, pour l’achat de deux jeux de société sur Amazon, le 3ᵉ jeu est offert. Ajoutez trois jeux de la sélection dans votre panier pour voir l’offre s’appliquer automatiquement. Le pourcentage de réduction proposé s’applique au produit dont le prix est le plus faible.

Quels jeux acheter dans l’offre d’Amazon ?

Speedbac et Speedbac Kids

Speedbac // Source : ATM Gaming

Speedbac est un jeu de société au prix de 18,99 €. Ce n’est rien d’autre qu’une variante du Petit Bac, jeu roi des cours de récréation, où vous devez trouver un mot commençant par une lettre précise dans une catégorie donnée. Ici, vous disposez de plusieurs cartes Lettres dans votre main que vous devrez poser rapidement sur la carte Thématique placée au milieu de la table. Les thématiques sont amusantes (C’est mou, Ça finit en « ette », On le dit quand on marche dans une crotte, …), et les parties s’enchaînent vite.

La version Speedbac Kids au prix de 18,99 € est plus adaptée pour les enfants, et possède des thématiques drôles et souvent instructives (Ça fait râler les parents, C’est bon pour la planète, Ça coûte très cher, …).

Faraway

Source : Catch Up Games

Le jeu Faraway est vendu au prix de 17,90 € sur Amazon. Faraway est un jeu de cartes qui vous invite à visiter Alula, un continent à la géographie mouvante. Vous devrez sillonner ce monde à la découverte des merveilles qu’il recèle grâce à des cartes qui serviront à la fois comme objectifs et à remplir ceux que vous avez déjà joués. Vos cartes représentent les régions que vous visitez et possèdent chacune des conditions pour gagner des points de victoire.

En fin de partie, vous réalisez le chemin de retour en comptant vos points dans le sens inverse de la pose. Cette mécanique de décompte inversé des points de victoire vous oblige alors à anticiper vos actions à venir. Les tours se déroulent en simultané ce qui en fait un jeu rapide.

Taco Chat Bouc Cheese Pizza

Taco Chat Bouc Cheese Pizza // Source : Blue Orange

Taco Chat Bouc Cheese Pizza est un jeu de cartes au prix de 10,90 €. Dans ce jeu de cartes très rapide, il faudra bien garder en mémoire les cinq mots qui donnent au jeu son titre. Chacun votre tour, vous devrez prendre une carte de votre main et répéter un de ces cinq mots, toujours en respectant l’ordre. Dès qu’une carte correspondant au mot annoncé est révélée, tapez la pile centrale. Le dernier à taper ramasse toute la pile. Plusieurs cartes bonus viennent perturber le déroulement du jeu.

Toutim

Toutim // Source : Gigamic

Toutim est un jeu de réflexion et de sensations pour enfants, au prix de 10,95 €. Toutim se compose de 50 cartes Objets au recto et Sensation au verso. Une fois les cartes distribuées, les joueuses et les joueurs devront poser le bon objet qui leur évoque la carte Sensation posée au milieu. La carte du milieu peut représenter une forme, une couleur ou un concept comme salé, sucré, chaud, froid. Les objets représentent quant à eux un cactus, le soleil ou un morceau de fromage. Vous l’aurez compris, Toutim invite les plus jeunes à faire appel à leur sens et est une excellente initiation aux jeux de cartes, ainsi qu’à la perception.

