La pluie tombe et les parapluies se pressent dans les rues. Saurez-vous combiner leurs couleurs selon des figures imposées dans Umbrella, notre jeu de société de la semaine ?

C’est quoi, le jeu de société Umbrella ?

Au-delà du thème (ici, des parapluies qui dansent glissent sous la pluie), ce qui nous intéresse avant tout, dans un jeu abstrait, c’est sa mécanique. Et de ce point de vue, Umbrella vaut le détour.

Accessible à partir de 8 ans, pour 1 à 4 joueurs et des parties d’une trentaine de minutes, c’est un jeu abstrait de stratégie et d’anticipation.

Édité par Lumberjacks Studio, Umbrella est un jeu de Flavien Dauphin et Benoit Turpin, illustré par Vincent Dutrait, et commercialisé au prix de 29,90 € chez Philibert.

Comment y joue-t-on ?

Chaque joueur possède son plateau personnel, sur lequel sont placés des jetons en bois bien épais, représentant des parapluies de quatre couleurs différentes (jaune, bleu, vert et rouge) en un carré de 4 sur 4.

Plusieurs zones d’attente sont également disposées sur la table, contenant chacune un parapluie de chaque couleur : entre les plateaux de deux joueurs voisins, au bas du plateau personnel de chaque joueur, et au centre de la table, commune à tout le monde.

Un tour de jeu est d’une simplicité enfantine. On choisit l’un des parapluies disponibles sur l’une des quatre zones d’attente autour de nous. Soit au bas de notre plateau, soit depuis la zone centrale, soit depuis notre gauche ou notre droite. Puis, on le glisse dans une colonne ou une rangée, selon d’où il vient, sur notre plateau. Le parapluie de l’autre côté, qui sort de notre plateau, est placé dans la zone d’attente attenante. Ainsi, au fur et à mesure des tours, des parapluies vont et viennent de notre plateau.

Le début d’une partie à 4. // Source : Lumberjacks Studio

Dans quel but ? Réaliser les figures imposées que l’on reçoit aléatoirement en début de partie. Pour cela, il faut que quatre parapluies de la même couleur soient positionnés strictement de la même manière que sur ces petites plaquettes.

En faisant cela, on valide des emplacements de score sur notre plateau en y posant des petits jetons. Évidemment, ces emplacements demandent des couleurs spécifiques, et il faut alterner de temps en temps. On ne peut pas se contenter de ne faire que des combinaisons de parapluies rouges, par exemple, pendant toute la partie.

Cette dernière s’arrête soit quand un joueur a réalisé toutes ses figures, soit quand il a complètement rempli ses emplacements de score, soit quand tous les jetons de score ont été utilisés. Chacun compte ses points, et le plus gros total l’emporte.

Pour renouveler les parties, le jeu propose quatre plaquettes de score différentes, avec des points et parfois des effets spécifiques (un emplacement bicolore, le fait de pouvoir rejouer immédiatement, etc.).

Les parapluies d’un joueur. // Source : Lumberjacks Studio

Pourquoi jouer à Umbrella ?

Vous rêviez d’incarner Gene Kelly dans Umbrella ? Passez votre chemin, vous risquez d’être déçu. Car ici, le thème des parapluies n’est qu’un prétexte : ce qui compte avant tout, c’est la mécanique.

Umbrella, en pur jeu abstrait qu’il est, coche toutes les cases typiques du genre : une absence de thème (ou un thème totalement plaqué), des parties plutôt courtes, un matériel simple, mais élégant, des règles très faciles à comprendre, mais qui demandent de l’expérience pour bien les maîtriser.

Umbrella est un jeu dans lequel il faut absolument anticiper ses coups, plusieurs tours à l’avance. Si l’on se contente de réaliser « bêtement » ses figures une par une, sans voir plus loin, on risque de se faire prendre de vitesse par les autres joueurs.

Et c’est loin d’être évident. Car, à la manière d’un Rubik’s Cube, ce qu’on fait d’un côté de son plateau, on le défait de l’autre. Il faut avoir une bonne vision dans l’espace pour voir, sur plusieurs tours, les conséquences de ses choix, et la manière dont les parapluies se placent en fonction des différentes « glissades ».

L’interaction n’est pas en reste, et vous pouvez avoir une influence sur le jeu des autres selon les couleurs que vous leur laissez. À l’inverse, attention à ne pas vous retrouver bloqué à votre tour. Il faut donc à la fois regarder son propre plateau, les couleurs de ses parapluies et ses figures imposées, mais aussi ceux des autres joueurs.

Attention : Umbrella n’est pas pour tout le monde

Umbrella, aussi plaisant et malin est-il, peut rapidement devenir un cauchemar pour vous si vous avez du mal avec la perception dans l’espace. Dans le cas contraire, et si vous aimez ce type de jeux, vous allez vous régaler.

D’autant que le matériel vient sublimer les parties : de belles couleurs, des plateaux en carton bien épais, des jetons en bois bien épais également. C’est vraiment agréable à manipuler.

Malgré ses règles d’une simplicité enfantine, Umbrella n’est pas fait pour tout le monde. Si vous avez du mal à percevoir les éléments dans l’espace, ou à prévoir vos coups plusieurs tours à l’avance, vous risquez de passer un mauvais moment.

Au contraire, si vous aimez ce genre de challenges, vous allez adorer vos parties. Un matériel simple, de la rejouabilité, de l’interaction avec les autres, des configurations d’un jusqu’à quatre joueurs… Vraiment, Umbrella ne manque pas de qualités.

En bref Umbrella Voir la fiche 29,90 € sur Philibert On a aimé Des règles simplissimes

Mais un jeu malin comme tout

De la rejouabilité

Un chouette matériel

De l’interaction entre les joueurs On a moins aimé Il faut savoir anticiper ses tours

Des problèmes de perception dans l’espace : passez votre chemin

C’est un pur jeu abstrait, le thème ne sert que de décor

