La Saint-Valentin approche et vous n’avez toujours pas trouvé de cadeau pour votre partenaire ? Voici une sélection de jeux de société conçus pour deux joueurs.

Comme chaque année, vous galérez peut-être à trouver un bon cadeau de St-Valentin. Si votre partenaire aime autant les jeux de société que vous, pourquoi pas profiter de cette fête pour agrandir votre collection ?

Dans cette sélection, nous vous proposons de véritables jeux de société, pas des jeux « de. couple ». Ils sont riches en stratégie, en réflexion ou tout simplement en plaisir ludique, et se pratiquent uniquement à deux. Que vous y jouiez avec votre moitié, un parent, une amie ou un collègue, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

Azul Duel : un jeu pour les couples stratèges (et artistiques)

Si vous êtes un connaisseur de l’univers des jeux de société, vous connaissez sans doute l’incontournable Azul. Sachez qu’il existe une version duel, spécialement conçue pour les parties à deux.

À l’image du remarquable Splendor Duel, qui a su sublimer l’essence de son aîné, Azul Duel reprend les mécaniques phares de la série tout en y ajoutant une touche de complexité pour séduire les joueurs les plus exigeants. Si vous ne connaissez pas Azul, il s’agit d’un jeu où l’on incarne des artisans chargés de décorer les murs du Palais Royal de Evora avec des tuiles colorées. Le principe est aussi élégant qu’accessible : à chaque tour, les joueurs sélectionnent des tuiles d’une même couleur parmi différentes fabriques pour les placer sur leur plateau individuel. L’objectif est de créer des motifs.

Si vous avez exploré en long et en large le jeu original, que vous privilégiez les parties en duo et que vous cherchez un peu de nouveauté, Azul Duel saura vous convaincre. Certes, il sacrifie un peu d’accessibilité au profit d’une réflexion plus poussée, mais, si vous aimez les défis stratégiques, c’est le jeu à ne pas manquer de cette sélection.

Azul Duel est recommandé à partir de 10 ans, pour des parties d’environ 45 minutes.

Shadow Theater : pour les amateurs de décisions rapides

Shadow Theater met en scène un théâtre d’ombres où les joueurs endossent le rôle de conteurs talentueux. Leur objectif ? Reconstituer la légende de Sun Wukong, le légendaire Roi Singe. La scène prend même forme physiquement grâce à la boîte du jeu ; un détail purement esthétique, mais du plus bel effet.

Le jeu repose sur une mécanique de placement et de gestion de ressources, tout en restant d’une grande simplicité. À son tour, chaque joueur place un de ses petits pions en forme de singe sur un emplacement libre afin d’en activer l’effet.

Au-delà de son esthétique soignée et de son matériel finement travaillé (bien que légèrement petit pour des gros doigts), Shadow Theater recèle une profondeur stratégique insoupçonnée. Malgré cela, il demeure très accessible grâce à des règles simples, des tours fluides et des parties rapides.

Shadow Theater est recommandé à partir de 10 ans, pour des parties d’environ 20 minutes.

Solstis : pour les âmes poétiques

Dans Solstis, vous incarnez un villageois en plein rite initiatique vers l’âge adulte. Pour y parvenir, vous devez gravir une montagne imposante et mystérieuse afin d’allumer les feux sacrés à son sommet. En chemin, vous pourriez croiser de malicieux esprits prêts à vous prêter main-forte.

Solstis est un jeu de placement de tuiles où votre objectif est de composer le plus vaste panorama montagneux possible. Chaque tuile doit être placée à un emplacement précis, et chacune est unique. Parviendrez-vous à tracer votre route jusqu’au sommet ?

Avec son matériel soigné et ses illustrations détaillées, Solstis est sans doute le jeu le plus adorable de cette sélection. Et derrière cette apparence charmante se cache une mécanique fluide, rapide et opportuniste, idéale pour les amateurs de jeux accessibles, mais malins.

Une extension est déjà dans les tuyaux, et pour parfaire votre expérience, les tapis officiels offrent un confort de jeu incomparable.

Solstis est recommandé à partir de 8 ans, pour des parties d’environ 15 minutes.

Top Cap : une canette comme cadeau ?

Le packaging original de Top Cap, une boîte en forme de canette métallique, ne passe pas inaperçu. Associez-le à Paquet de Chips, et vous avez de quoi animer un apéro ludique. À l’intérieur, un matériel épuré (un plateau en tissu et huit capsules) accompagné de règles tout aussi minimalistes.

Le principe du jeu est d’une simplicité redoutable : amener l’une de ses capsules dans le coin adverse. Pour cela, à son tour, on déplace une capsule d’autant de cases que le nombre de capsules adjacentes. Rien de plus.

Top Cap incarne l’essence du jeu abstrait : des règles limpides, une grande profondeur stratégique et un matériel réduit au strict nécessaire. Malin, facile à transporter, rapide et accessible, il a tout pour séduire les amateurs du genre.

Top Cap est recommandé à partir de 14 ans, pour des parties d’environ 20 minutes.

