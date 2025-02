Lecture Zen Résumer l'article

Une première image de la saison 3 d’Euphoria a été diffusée par HBO. La production a commencé.

La saison 3 d’Euphoria en était presque devenue un running gag dans le monde des séries, tant la production était sans cesse repoussée — l’œuvre au grand succès critique semblait presque annulée, HBO avait tout mis sur pause. Mais finalement… les fans peuvent aujourd’hui être rassurés : la production a réellement démarré.

Pour le prouver, et l’annoncer, HBO a posté ce 10 février 2025 la toute première image officielle de cette saison 3. On y voit Rue, toujours interprétée par Zendaya.

Première image de la saison 3 d’Euphoria (très légèrement éclaircie ici). // Source : HBO

Le casting de la saison 3 d’Euphoria

Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Alexa Demie et Eric Dane seront aussi de retour au casting. Malheureusement, Angus Cloud (Fezco) est décédé à l’âge de 25 ans. Storm Reid a, de son côté, annoncé qu’elle ne reviendrait pas pour cette nouvelle saison dans le rôle de Gia, la sœur de Rue.

La production de cette saison 3 vient tout juste de commencer, ce qui signifie que le tournage n’en est qu’à ses débuts. Il ne faut pas s’attendre à une diffusion avant la rentrée 2025 ou la fin d’année.

Heureusement, d’ici là, une autre série HBO très populaire nous attend : la saison 2 de The Last of Us. Elle est prévue pour le printemps 2025.

