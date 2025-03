Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Vous êtes en manque d’Harry Potter ? Vous aimez les briques en plastique emboîtables ? Ce Lego dans l’univers du magicien à lunettes pourrait vous plaire.

Le monde d’Harry Potter est d’une richesse inépuisable. Avec son lore vaste et riche, ses personnages attachants et son bestiaire fascinant, il y a matière à solliciter l’imagination. Les lieux emblématiques de la saga ne sont pas en reste, notamment la fascinante et omniprésente école des sorciers, alias Poudlard. C’est ce que propose justement ce set Lego et il est actuellement en promotion — de quoi vous laisser Stupéflix…

Le Lego Harry Potter Le Château et Le Domaine de Poudlard est normalement vendu 169,99 € sur le store de Lego. Il est en ce moment au prix de 136,62 € sur Amazon.

C’est quoi, ce Lego Harry Potter ?

Le château et domaine de Poudlard est un modèle à construire et à exposer qui représente, comme son nom l’indique, la fameuse école de sorciers de Harry Potter. Vous retrouverez la tour principale, la tour d’astronomie, la grande salle, le hangar à bateaux, les cours, les serres, les chemins et les ponts, ainsi que le paysage escarpé autour de Poudlard et le Lac noir. Les fans du sorcier seront heureux de pouvoir construire la Chambre des Secrets, la salle des clés ailées, la salle de classe de potions ainsi que la salle de l’échiquier.

Lego Harry Potter Le Château et Le Domaine de Poudlard // Source : Lego

À ce prix, ce set est-il une bonne affaire ?

C’est une bonne promotion pour un set Lego Harry Potter. À ce set se joint des modèles en briques du vaisseau de Durmstrang, du carrosse de Beauxbâtons, de la Ford Anglia dans les branches du Saule cogneur, la minifigurine de l’architecte de Poudlard et la plaque « Hogwarts Castle ».

Ce Lego Poudlard est constitué de 2 660 pièces et possède des dimensions de 21 cm de haut, 35 cm de large et 25 cm de profondeur.

Les points à retenir sur Lego Poudlard :

Fidèle aux romans et aux films

Un grand set qui rend bien sur une étagère

l’atmosphère magique de Poudlard

