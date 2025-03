Lecture Zen Résumer l'article

La série Andor arrive très bientôt en streaming sur Disney+. Mais la manière dont la diffusion est organisée et la façon dont la narration va se dérouler amènent à considérer que l’on aura en fait droit à quatre nouveaux téléfilms Star Wars.

L’attente touche (presque) à sa fin. D’ici quelques semaines, Cassian Andor fera son grand retour à l’écran, avec la sortie de la deuxième saison d’Andor. Douze épisodes sont au programme, toujours sur Disney+, à partir du 22 avril. Mais, une fois n’est pas coutume, la production a décidé de ne pas adopter le rythme d’un épisode par semaine.

La saison 2 d’Andor va effectivement suivre une cadence bien différente de la première : les épisodes sortiront par groupe de trois chaque semaine, et cela sur une durée d’un mois. Ainsi, les épisodes 1-2-3 arriveront le 22 avril, les épisodes 4-5-6 le 29 avril, les épisodes 7-8-9 le 6 mai et, enfin, les épisodes 10-11-12 le 13 mai.

Ce n’est pas la seule particularité : chaque groupe de trois épisodes sera en fait un arc narratif racontant une année de la vie de Cassian Andor, et de sa progression dans l’Alliance rebelle. De fait, la saison 2 couvrira une période de quatre ans (contre une seule pour la première), jusqu’à faire la jonction avec le film dérivé Rogue One.

Des épisodes aux airs de téléfilms

Cette organisation inhabituelle pour une série Star Wars fait que l’on peut considérer ces regroupements comme la promesse de récits hebdomadaires relativement séparés les uns des autres. Bien sûr, on se doute que la trame générale — à savoir la lutte contre l’Empire galactique — demeurera, tel un fil rouge servant de liant.

Cette structure se déployant en arcs séparés d’un an à chaque fois donne le sentiment que l’on aura affaire à des aventures quasi indépendantes (toutes proportions gardées), chacune avec ses enjeux spécifiques. Quatre séquences scénaristiques, donc, que la production aurait organiser autrement, pourquoi pas en adoptant un format plus cinématographique.

Absurde ? Si l’on dézoome un peu, le public fera face chaque semaine à trois épisodes d’environ 40 minutes chacun. Si on les dépouille de tout le superflu, en écartant les génériques et les coupures d’un épisode à l’autre, on se retrouve en fin de compte avec une sorte de téléfilm qui ne dit pas son nom, d’une durée 120 minutes — deux heures.

Cassian Andor // Source : Disney+

C’est certes une interprétation aventureuse du calendrier de sortie d’Andor, mais qui n’est pas dénuée de fondement. La première saison était, elle aussi, organisée en quatre arcs de trois épisodes. Cependant, la production avait choisi de suivre une cadence de diffusion d’un épisode par semaine, ce qui empêchait de faire émerger cette impression de téléfilm.

Idem pour les autres séries de la saga tournées en prises de vues réelles. Ce regroupement d’épisodes en chapitres ne saute pas aux yeux ; ce sont plutôt des histoires résolues à chaque fin d’épisodes ou bien une péripétie qui accapare toute la saison. Même dans le cas d’une logique analogue à Andor saison 2, la sortie hebdomadaire casse l’effet.

Alors, la nouvelle saison d’Andor est-elle en fait quatre films Star Wars qui ne disent pas réellement leur nom ? Peut-être. Ce serait en tout cas une façon un peu habile de faire la liaison avec Rogue One, qui est un long-métrage, en empruntant un peu de la forme des films. Le public pourra en avoir le cœur net à partir du 22 avril.

