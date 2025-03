Lecture Zen Résumer l'article

Un phénomène touchant la Super Nintendo, illustre console du constructeur japonais, anime la communauté des speedrunners. Avec le temps, elle serait plus rapide. De quoi bouleverser les records ? Pas si vite.

Parue au tout début des années 90, la Super Nintendo est l’une des consoles les plus populaires au monde. Et figurez-vous qu’elle continue de faire parler d’elle aujourd’hui en raison d’un phénomène étrange, repéré par 404 Media le 13 mars. À l’origine se trouve une découverte d’Alan Cecil, partagée sur Bluesky à la fin du mois de février.

Administrateur de TABbot, un logiciel pensé pour terminer les jeux vidéo plus vite que n’importe quel humain, Alan Cecil a rapporté : « Les consoles Super Nintendo ont l’air d’être plus rapides avec l’âge ». Son idée était alors de collecter un maximum de données pour appuyer son observation. Après plus d’une centaine de consoles mesurées, les résultats sont formels : la Super Nintendo vieillit bien et peut s’avérer plus rapide avec le temps.

Super Nintendo // Source : Nintendo

La Super Nintendo plus rapide avec le temps : un impact sensationnel sur le speedrunning ?

Ce gain en vélocité est lié au processeur APU (Audio Processing Unit) de la Super Nintendo. C’est un peu technique, mais Alan Cecil révèle : « L’horloge du CPU principal de 21 Mhz utilise du cristal quartz. C’est ok. L’horloge de l’APU de 24,575 Mhz utilise un résonateur en céramique. Ce n’est pas ok. On dirait qu’il est plus rapide avec l’âge. On dirait aussi qu’il est plus rapide avec des températures élevées. » Cette évolution a un impact sur la fréquence d’échantillonnage du DSP (Digital Signal Processor). À l’origine, l’APU de la Super Nintendo, un modèle coproduit avec Sony, est pensé pour une fréquence de 32 000 Hz. Aujourd’hui, elle peut atteindre jusqu’à 32 182 Hz, avec une moyenne supérieure au chiffre officiel sur la population de consoles testées.

Les personnes ayant participé à l’expérimentation ont testé leur Super Nintendo dans différentes conditions (de températures), et d’autres se sont penchés sur les données de fabrication pour mesurer un éventuel impact sur les performances de l’APU. Les résultats varient, mais la tendance est claire : la fréquence d’échantillonnage est toujours supérieure.

Quel pourrait être l’impact de cette découverte, notamment au sein de la communauté du speedrunning ? En théorie, qui dit console plus rapide, dit jeux plus rapides, soit une aubaine pour gagner quelques millisecondes et battre de nouveaux records. Alan Cecil reste pour le moment sceptique, surtout sur des runs ultra-courtes : « On ne sait pas encore quel sera l’impact sur un speedrun long. On sait simplement qu’il y a un impact sur la vitesse de transfert des données entre le CPU et l’APU ».

Plus concrètement, les données liées à la partie audio pourraient être chargées plus rapidement par la Super Nintendo, ce qui réduirait éventuellement les temps de chargement, par exemple pour passer d’un niveau à l’autre. Mais il n’est pas certain que cela permette de faire gagner ne serait-ce qu’une seconde pleine sur une partie entière — tout au moins pour un humain (un logiciel pourrait exploiter plus facilement cette opportunité). Il faut toutefois continuer à se pencher sur la question, surtout si la Super Nintendo continue d’être de plus en plus rapide à mesure qu’elle prend de l’âge.

