Un speedrunner est parvenu à battre un record invraisemblable dans le jeu vidéo Mike Tyson’s Punch-Out!!. Il a terrassé le célèbre boxeur en moins de 2 minutes.

Légende de la boxe, Mike Tyson est plutôt du genre à distribuer des K.O. qu’à en prendre. Pour voir le combattant au tapis, il vaut mieux s’en remettre à un jeu vidéo comme Mike Tyson’s Punch-Out!!, paru sur la console Nintendo en 1987 et dans lequel il apparaît comme adversaire. Le battre virtuellement constitue déjà un sacré exploit. Le vaincre en moins de deux minutes relève du miracle.

C’est pourtant ce qu’a fait un speedrunner, ces joueurs qui tentent d’aller le plus vite possible dans les jeux vidéo. Cette performance est signée Summoning Salt, qui n’a pas manqué de l’immortaliser dans une vidéo publiée sur YouTube le 9 février.

Il chassait ce record mondial depuis 2020, année où il fut le premier à battre Mike Tyson en très exactement 2 minutes. Il lui a fallu environ cinq ans et plus de 75 000 tentatives pour descendre sous ce cap, en très exactement 1:59.97. Ça se joue donc pour une poignée de centièmes de secondes.

Et maintenant ? L’intéressé ne prévoit d’insister sur ce jeu. « Je ne prévois pas de battre ce temps. Il sera battu un jour par quelqu’un, certainement en reproduisant ce match et en étant plus chanceux lors de la phase 3 », a fait savoir celui est donc le premier au monde à descendre — enfin — sous cette barre symbolique des 2 minutes.

Maîtrise et chance : le secret du record sur Mike Tyson’s Punch-Out!!

Pour être rapide dans ce combat au sommet, il faut bien évidemment de la maîtrise, mais aussi beaucoup de chance. C’est ce qu’admet Summoning Alt. Non seulement il faut frapper et esquiver avec un timing parfait, mais, en plus, l’ennemi doit être « coopératif », avec un pattern favorable — c’est-à-dire sur l’ensemble des attaques qu’il porte et de quelle façon. Le joueur estime qu’il y a 1 chance sur 7 000, voire 10 000, de tomber sur le pattern le plus favorable possible. Et cela, le joueur ne peut pas le contrôler.

Sur son ultime essai, il explique avoir joué « très bien » lors des deux premières phases, bénéficiant d’un enchaînement de coups rare de Mike Tyson (1 chance sur 1 600). « J’ai ensuite joué à la perfection durant la phase 3, avec sept coups dans le timing parfait, face à un Mike Tyson qui m’a offert un pattern rapide mais imparfait », commente-t-il. Il y a dès lors une infime marge d’amélioration, mais qui ne dépend pas tout à fait de la joueuse ou du joueur.

Summoning Alt ne compte pas s’acharner, car le speedrun assisté de ce combat (qui donne un record théorique avec un gameplay parfait) tombe à 1:58.61. Ce n’est qu’un peu plus d’une seconde de son propre temps et jouer mieux lors de la phase 3 ne lui garantira rien sans un pattern parfait de Mike Tyson (qui ferait alors gagner 16 frames).

En l’espèce, la chance tient une place très importante : « Ces quatre dernières années et demie, j’ai reproduit le temps de 2 minutes à 15 reprises, et j’ai eu un temps de 2:01 ou de 2:02 plus de 100 fois. Il n’y a quasiment aucune différence entre ces combats et celui-là, excepté le fait que j’ai été bien plus chanceux. » Bref, bonne chance à celle ou celui qui voudra faire mieux.

