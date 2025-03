Lecture Zen Résumer l'article

Des événements mystérieux se sont déroulés à l’Opéra de Paris. Menez l’enquête et démasquez le ou les coupables avant les autres dans Kronologic, notre jeu de société de la semaine.

C’est quoi, le jeu de société Kronologic ?

Des événements étranges ont frappé l’Opéra de Paris : meurtres, cambriolages, accidents suspects… À vous de démêler ces mystères en menant vos enquêtes.

Accessible dès 10 ans, pour 1 à 4 joueurs, et des parties d’environ 30 minutes (voire bien plus selon votre expérience et votre nouveau de réflexion), le jeu demande une déduction poussée, et promet autant de moments de satisfaction que de défis corsés, selon votre affinité avec ce type de jeu.

Coédité par Origames et Super Meeple, Kronologic est un jeu de Fabien Gridel et Yoann Levet, illustré par Arch Apolar et Yann Valéani, et commercialisé au prix de 23,90 € chez Philibert.

Comment y joue-t-on ?

Avant chaque partie de Kronlogic, on choisit l’un des trois scénarios : un empoisonnement dans « Poison mondain », des accidents suspects dans « Le fantôme de l’opéra », ou le vol d’un collier dans « Le bijou de la cantatrice ». Chaque scénario propose ensuite cinq enquêtes à la difficulté croissante.

Le but du jeu est toujours le même : résoudre l’enquête en découvrant qui a commis le méfait, où, et quand. Pour cela, chaque joueur dispose d’une petite feuille pour prendre des notes, cachées du regard des autres derrière son paravent.

Vue d’ensemble du matériel. // Source : Origames et Super Meeple

Un tour de jeu est extrêmement simple. Il suffit de choisir l’un des six suspects (la servante, le chauffeur, le journaliste, etc.) ou l’un des six temps, et de l’associer à un lieu. Grâce à un astucieux système de plaquette perforée, cette association nous donne un indice personnel, accessible seulement à nous, et un indice commun partagé avec les autres enquêteurs.

Par exemple, en associant la plaquette du journaliste à la carte du grand foyer, l’information partagée pourrait indiquer qu’il est venu une seule fois dans cette pièce, mais vous seul savez que c’était au temps 5.

Vous reportez ensuite les informations obtenues sur votre feuille, et faites les déductions qui s’imposent. Chaque scénario dispose également de règles spécifiques. Dans le premier, par exemple, on sait que le meurtrier devait se trouver seul avec la victime pour l’empoisonner, et que chaque suspect s’est obligatoirement déplacé à chaque temps.

La feuille pour noter ses déductions. // Source : Origames et Super Meeple

Les tours se suivent de la sorte, et chacun engrange petit à petit des indices, personnels ou partagés. Dès que vous pensez avoir trouvé le coupable, vous arrêtez de jouer et vérifiez la solution. Si vous avez raison, vous remportez la partie. Sinon, vous êtes éliminé et les autres continuent à enquêter. Mais, même en cas de bonne réponse, on laisse généralement les autres finir leur déduction. Rien de plus frustrant que d’être quasiment au bout de son enquête et de devoir s’arrêter juste avant la fin.

Pourquoi jouer à Kronologic ?

Kronologic est décrit comme un « Cluedo moderne », et cette comparaison n’est pas totalement infondée. Le concept est similaire : il s’agit d’identifier le coupable, le lieu et l’heure du crime (remplaçant l’arme du Cluedo). Mais la ressemblance s’arrête là. Contrairement au Cluedo, un jeu familial accessible à tous, Kronologic exige une réflexion plus poussée et un véritable sens de la déduction, le rendant particulièrement adapté aux amateurs du genre.

Source : Origames et Super Meeple

Les coauteurs nous avaient déjà proposé Turing Machine par le passé, et ce n’est pas un hasard. Dans ces deux jeux, on retrouve cette même sensation de réflexion intense, où chaque information collectée nous rapproche un peu plus de la vérité. La satisfaction vient de cette progression méthodique, de la rigueur des déductions et du plaisir de voir nos hypothèses se confirmer peu à peu.

Mais là où Turing Machine se distinguait par son approche froide, purement mathématique et logique, Kronologic apporte un contexte aux enquêtes. Succinct certes, quelques lignes seulement, mais il suffit à donner du sens à la réflexion. On ne se contente plus d’un enchaînement abstrait de déductions : on mène une véritable investigation, avec une affaire à élucider et des éléments concrets à analyser. Ce contexte, même minimaliste, offre un point d’ancrage qui rend l’expérience plus immersive et engageante.

Si le cadre de l’Opéra de Paris offre un contexte historique, nourri d’un imaginaire fascinant, le choix des noms pour les différentes pièces peut prêter à confusion. Foyer de chant, foyer de danse, grand foyer… Ces appellations, bien que fidèles à l’univers de l’opéra, sont moins intuitives que des lieux plus classiques, comme une bibliothèque, une cuisine ou un salon. Mais ce n’est qu’un détail, qui n’entrave en rien le plaisir du jeu.

Des indices. // Source : Origames et Super Meeple

En réalité, Kronologic est une gamme. La boîte présentée ici, sous-titrée Paris 1920, n’en est que le premier opus. Deux extensions, Les Amants maudits et Panique à l’Opéra, prolongent l’expérience en ajoutant chacune un nouveau scénario de cinq enquêtes… et un niveau assez corsé. Et une deuxième boîte, Cuzco 1450, est même déjà annoncée.

Kronologic est donc une véritable pépite pour les amateurs de jeux de déduction. Intelligent et exigeant, il offre une expérience stimulante où chaque indice compte et chaque raisonnement rapproche un peu plus de la vérité. Avec une accessibilité nettement moindre qu’un Cluedo, il s’adresse avant tout à ceux qui aiment se creuser les méninges et résoudre des enquêtes complexes. À n’en pas douter l’un des tout meilleurs jeux de déduction auxquels nous avons joué. Ce n’est pas par hasard qu’il a été nommé aux As d’Or cette année !

En bref Kronologic Voir la fiche 23,90 € sur Philibert On a aimé Des règles très simples

Même léger, le thème sert la réflexion

Un véritable régal pour les amateurs de déduction On a moins aimé Un niveau de jeu corsé, un jeu pas accessible à tout le monde

Le nom des lieux porte à confusion

