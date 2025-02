Lecture Zen Résumer l'article

Pour éviter la faillite en France, DAZN cherche à convaincre de nouveaux abonnés. Le diffuseur de la Ligue 1 lance un abonnement à 10 euros par mois pour les moins de 26 ans. Quant aux autres, ils pourront payer 19,99 euros par mois pour profiter des matchs.

C’est la crise chez DAZN : 400 millions d’euros dépensés par saison dans les droits de diffusion de la Ligue 1 et pas assez d’abonnés. Pour faire face à cela, la plateforme lance ce jeudi 27 février deux nouveaux abonnements, rapporte L’Équipe. L’un à 10 euros par mois pour les moins de 26 ans, l’autre à 19,99 euros par mois se pérennise pour tous les autres.

Une offre à 10 euros par mois : la solution trouvée par DAZN

Cet abonnement est proposé à tous les jeunes de moins de 26 ans : à l’heure où nous écrivons cet article, il ne semble pas possible d’y souscrire. Cette offre doit permettre d’accéder aux matchs de Ligue 1, Betclic Elite, Ligue des champions féminine, Jupiler Pro League, au PFL (MMA) ainsi qu’à la Glory (kick boxing). Pour y souscrire, il faut se munir d’un document d’identité afin de vérifier son âge.

Bonne nouvelle pour les concernés qui avaient déjà souscrit à une offre avec engagement sur 12 mois et avec le paiement mensuel : ils vont pouvoir profiter de cette offre, sans engagement. Cela concerne les offres Unlimited, Unlimited+ et Super Sports.

L’abonnement Unlimited est quant à lui toujours conservé : arrivé en janvier dernier avec engagement sur 12 mois, il l’est malheureusement toujours. Néanmoins, DAZN annonce que cette offre sera reconduite pour la saison prochaine. Il reste également le Pass Fin de Saison proposé à 49 euros pour profiter des matchs jusqu’en juillet.

En moins an, l’abonnement mensuel aura vu son prix chuté. En août dernier, au moment de son lancement, DAZN était à 29,99 euros par mois avec engagement d’un an et 39,99 euros par mois sans engagement.

DAZN cherche à tout prix à limiter la casse

DAZN aurait 500 000 abonnés aujourd’hui, si l’on en croit les dernières informations de RMC Sports. Un chiffre pas assez haut du tout : la plateforme avait pour objectif d’en obtenir 1,5 million en fin d’année dernière. Un manque à gagner énorme au vu des 400 millions d’euros dépensés par saison : DAZN accusait le prix d’être trop élevé. En cause : le piratage massif des matchs par des internautes trouvant le prix trop cher et la réalisation pas assez bonne. Malgré des mesures pour faire face au piratage et le blocage de dizaines de sites, ça ne suffit pas : le piratage continue massivement.

Tant et si bien que l’entreprise avait arrêté de payer la Ligue de Football Professionnelle (LFP) qui organise la Ligue 1. La LFP avait même engagé des démarches judiciaires pour forcer DAZN à honorer son contrat.

Dans un communiqué publié ce 27 février, la LFP annonce avoir trouvé un accord avec DAZN pour le mois de janvier 2025. La plateforme a donc versé les 35 millions d’euros qu’elle devait à la LFP.

