Développé par le studio spécialiste Obsidian Entertainment, Avowed est ce que l’on pourrait appeler un RPG à papa. Il assume son gameplay un peu poussiéreux à 100 %, offrant alors une aventure ô combien rassurante. Notre test.

Je ne sais plus combien d’heures ai-je passé dans Skyrim quand il est sorti il y a maintenant plus de dix ans, mais la durée se compte assurément en jours. Le RPG de Bethesda avait cette richesse enivrante qui encourage l’exploration, récompense l’observation et titille la curiosité. Je ne crois pas être le seul à m’être perdu dans ses étendues glaciales, que ce soit pour chasser des dragons ou monter dans la hiérarchie des différentes factions.

Si j’avais autant de temps devant moi qu’à l’époque, j’aurais certainement accordé la même attention à Avowed, RPG du studio spécialiste Obsidian Entertainment et financé par Microsoft. Il n’empêche, j’ai énormément apprécié les 25 à 30 heures qui furent suffisantes pour voir le générique de fin. Car Avowed, qui rappelle beaucoup Skyrim dans la vibe et les promesses, a ce côté réconfortant lié à de vieux souvenirs. Un bon RPG à papa, en somme, et il avait déjà fait forte impression à la gamescom 2024.

Avowed

Combats plus techniques qu’il n’y paraît

La vibe Skyrim qui réconforte Points faibles DA un peu criarde

Éclairages douteux

Un tantinet bavard

Avowed trouve son salut dans un gameplay un peu poussiéreux

Lancement Avowed est disponible à compter du 18 février sur Xbox et PC, ainsi que dans le Xbox Game Pass. L’édition Premium offre un accès anticipé de 5 jours.

Dans Avowed, on incarne quand même un personnage divin, envoyé de l’Empereur lui-même pour enquêter sur l’apparition d’une corruption étrange ayant frappé les Terres vivantes (une région inédite qui se situe dans l’univers de Pillars of Eternity). On commence l’aventure sur une île aux allures de paradis, alors que notre bateau vient de s’échouer. On est accueilli par un soleil de plomb (à la limite de l’aveuglant), une chaleur palpable et des couleurs chatoyantes. On a connu moins accueillant, même si certains crieront peut-être au sponsor pour la marque Desigual, connue pour ses motifs criards et colorés.

Avowed se paie une réalisation réussie sur Xbox Series X

En dépit d’éclairages a priori mal calibrés (c’est trop lumineux, même en réglant le gamma), de temps de chargement d’un autre temps, d’un personnage muet et d’animations globalement rigide, Avowed se paie une réalisation réussie sur Xbox Series X (en mode équilibré). Les Terres vivantes s’appuient sur plusieurs biomes pour varier les plaisirs, et certains intérieurs valent vraiment le détour. La surabondance de teintes à la limite du fluo pourrait en décontenancer plus d’un, mais on finit par s’y faire en se laissant porter par une ambiance étonnante et intimiste.

Le potentiel d’Avowed, en termes d’univers, se révèle très vite, après une introduction un tantinet ronflante. Et c’est parfois dans les petites parenthèses que la narration brille, en laissant le temps au casting de se découvrir et de partager ses fêlures, avec des témoignages touchants. En cela, la personnalité de chacun de nos alliés est particulièrement soignée, et ils possèdent tous une voix et du poids pour nous accompagner jusqu’à l’un des nombreux dénouements.

De jolis décords dans Avowed // Source : Microsoft

Il est vrai qu’Obsidian Entertainment a énormément travaillé un point essentiel pour garantir une immersion quasi totale : l’écriture. Au point que le studio a peut-être poussé le curseur un peu trop loin, en nous inondant de dialogues qui traînent en longueur (surtout en provenance des voix dans la tête du personnage principal). Il faut aimer lire quand on joue à Avowed, sachant qu’il faut être attentif à ce qui est dit. En effet, la découverte des Terres vivantes est jalonnée de décisions cruciales à prendre, lesquelles ont une incidence directe — et palpable — sur leur destin et la grande conclusion.

Entre la conjoncture politique complexe, l’influence religieuse et la présence d’une milice zélée, les nœuds de tension sont nombreux dans Avowed. Ce qui rend alors le jeu palpitant et les choix d’autant plus importants. D’ailleurs, opter pour la violence n’est pas toujours la meilleure réponse, et accorder son pardon à un ennemi peut ouvrir des portes plus tard. Il est intéressant d’apprécier cet impact au long cours, sous fond de lutte de pouvoir entre différents camps aux intérêts notables. Ces répercussions expliquent la multiplication des dialogues pour bien tout comprendre, sachant que certaines réponses sont bloquées derrières des paliers de statistiques.

Dans Avowed, on est (bien) accompagné // Source : Microsoft

On adore aussi le fait de ne pas être assommé par un contenu immense. Les développeurs préfèrent miser sur des zones à échelle humaine, où ne se bousculent jamais des quêtes innombrables et génériques. En résulte un équilibre savoureux, qui donne rarement l’impression de passer à côté de quelque chose d’incontournable. Les tâches annexes restent néanmoins nécessaires pour nourrir une progression moins basée sur le niveau du personnage (lente) que sur l’équipement qu’il porte (amélioration indispensable). Avowed se distingue sur ce point, quitte à engendrer des murs de difficulté le temps de comprendre cette subtilité.

La magie est présente // Source : Microsoft

Avowed épouse le statut divin de l’héroïne ou du héros à plein régime, en ne l’enfermant jamais dans une classe. Les principaux archétypes — mage, guerrier, archer — sont là, mais on est libre de dépenser ses points de compétence comme on le souhaite. Envie d’être un sorcier avec une survivabilité immense ? Appétence pour un mix entre corps-à-corps et distance ? Tout est possible dans Avowed en termes de personnalisation notable, aussi grâce à un arsenal varié (il y a des armes à feu !).

La puissance est, de toute façon, davantage liée au niveau de l’équipement porté et des accessoires — uniques — sélectionné, qu’aux compétences sélectionnées. Par conséquent, ramasser des ressources s’avère bien plus utile que combattre un ennemi. Un paradoxe. On encourage d’ailleurs à fouiller les décors, tant ils recèlent de coffres (tendez l’oreille pour les repérer) et de secrets. En cela, leur architecture est bien pensée.

On peut se battre avec des armes à feu ! // Source : Microsoft

À défaut d’être valorisant en termes de points d’expérience gagnés, les combats d’Avowed s’avèrent plus techniques qu’il n’y paraît. La sensation de mollesse, notamment quand on frappe avec une épée ou une hache, et le feeling douteux sont compensés par une forme de technicité inattendue. Pour peu qu’on soit submergé par les ennemis et qu’on ne soit pas suffisamment outillé, alors on peut vite se retrouver dans de sales draps. Les quelques compétences que vous pouvez débloquer — dont certaines très cachées — et vos compagnons ne vous sauveront pas toujours.

À noter que le gameplay d’Avowed intègre quelques éléments systémiques. Par exemple, visez de l’eau avec de la glace créera une plateforme temporaire sur laquelle monter, quand un pouvoir électrique créera une immense zone dangereuse (y compris pour vous). On ne s’attendait pas à une telle profondeur, alors qu’Avowed donne parfois le sentiment de nous faire visiter un grenier rempli de poussière — une poussière certes réconfortante, tant elle ravive de belles choses. C’est celle que vous pourriez essuyer sur un vieux livre de votre enfance, retrouvé dans un vieux carton oublié dans votre maison de jadis. Les yeux un peu humides, donc.

Le verdict 8/10 Avowed Voir la fiche 14,99 € sur Amazon On a aimé Aventure passionnante et bien écrite

Combats plus techniques qu’il n’y paraît

La vibe Skyrim qui réconforte On a moins aimé DA un peu criarde

Éclairages douteux

Un tantinet bavard Avec son gameplay et son feeling rappelant Skyrim, Avowed est un RPG vraiment réconfortant. Il donne l’impression d’enfiler ses charentaises préférées et de vivre une aventure au coin du feu, avec des souvenirs qui font du bien. Certains trouveront Avowed un brin trop classique, voire trop datée techniquement. Mais ils passeront à côté d’une expérience passionnante, incarnée par des personnages intéressants et chahutée par des choix qui pèsent dans la balance. Le tout dans un univers coloré qui change de la morosité hivernale.

