Quand le téléphone sonne (ou When the phone rings), c’est terminé sur Netflix. Heureusement, il y a des dramas où retrouver le casting et d’autres où suivre des histoires trépidantes de mariages.

Quand le téléphone sonne, ou When the phone rings, était la bonne surprise de fin 2024. Le k-drama s’est achevé tout début 2025 après 12 épisodes (avec une fin qui n’a pas mis tout le monde d’accord…). Voici deux séries coréennes où retrouver Chae Soo-bin ainsi que Yoo Yeon-seok, puis deux autres séries au principe similaire : des mariages déjà formés dès le départ, rudement mis à l’épreuve, entre romance et thriller.

I’m not a robot

L’interprétation de Chae Soo-bin est l’une des raisons pour lesquelles Quand le téléphone sonne est si passionnant. Vous pouvez la revoir dans un k-drama des plus charmants, une sorte de romance dans un contexte de science-fiction : I’m not a robot.

Kim Min Kyu est un asocial à cause de tous les coups bas qu’il a vécus dans sa vie ; il préfère s’isoler. Quand il découvre une entreprise qui développe des robots humanoïdes (société qu’il acquiert via son activité dans la finance), il commande le robot Aji 3 pour lui tenir compagnie… sauf que son créateur se rend compte, la veille, que celui-ci est tombé en panne. Il demande à une jeune femme bien humaine de remplacer le robot en faisant croire qu’elle en est une. Chae Soo-bin joue donc ce faux robot.

Nombre d’épisodes : 16

16 Durée moyenne : 60 minutes

60 minutes Plateforme : Netflix

Hospital Playlist

Yoo Yeon-seok est assez hypnotisant et complexe dans ce dernier drama en date. Un rôle à contre-emploi, cela vous tente ? Peut-être est-ce alors l’occasion de tester Hospital Playlist, réputé comme un k-drama tout à fait feel good.

Car il s’agit avant-tout d’une grande histoire d’amitié, entre soignants qui se connaissent depuis la fac, au sein d’un hôpital. Tout n’est pas joyeux, puisque cette équipe passe des rires aux larmes, mais quoi qu’il arrive, ils se soutiennent. Et parmi leurs solutions pour aller mieux ? Faire de la musique ! Yoo Yeon-seok interprète le rôle d’un médecin gentil et attentionné.

Nombre d’épisodes : 24 (deux saisons)

24 (deux saisons) Durée moyenne : 70 minutes

70 minutes Plateforme : Netflix

Queen of Tears

Quand le téléphone sonne n’était pas le seul drama de l’année 2024 à raconter une histoire d’amour à l’envers — à savoir un récit où le couple est déjà marié et doit se redécouvrir, re-tomber amoureux. Le plus gros succès de l’année passée était La Reine des larmes / Queen of Tears. C’est le mariage entre une riche héritière d’une chaîne de magasin et un employé qui a gravi les échelons. Si l’histoire d’amour était si jolie qu’elle en faisait la Une des journaux, le couple lui-même n’a pas tenu l’épreuve des années. Vont-ils pouvoir raviver la flamme… peut-être en cherchant enfin à se comprendre réellement ?

Nombre d’épisodes : 16

16 Durée moyenne : 80 minutes

80 minutes Plateforme : Netflix

Flower of Evil

Encore un couple déjà formé, avec de sombres secrets. Sauf que cette fois-ci, dans Flower of Evil, le côté policier est bien plus accentué que dans Quand le téléphone sonne. Baek Hee-Sung ressemble à un mari et à un père exemplaire. Mais son épouse, Cha Ji-Won, est inspectrice. Alors qu’elle enquête sur un meurtre sordide, elle se rend compte que le comportement de Hee-Sung n’est pas normal. Ne cacherait-il pas quelque chose de lugubre ? Et si Ji-Won vivait depuis le début avec un psychopathe ? Un mariage qui tourne au thriller psychologique.

Nombre d’épisodes : 16

16 Durée moyenne : 70 minutes

70 minutes Plateformes : Netflix, Viki

