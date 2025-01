Lecture Zen Résumer l'article

Suspecté depuis plusieurs jours de gruger sur Path of Exile 2, en laissant d’autres personnes accéder à son compte pour atteindre le top niveau, Elon Musk s’est visiblement avoir. Alors qu’il assistait à l’investiture de Donald Trump, son personnage était actif au même moment.

Tricheur un jour, tricheur pour toujours ? C’est désormais l’opprobre qui pend au nez d’Elon Musk, lui qui aime se présenter comme un gamer invétéré. Car depuis le 20 janvier 2025, l’entrepreneur américain se retrouve encore une fois accusé de tricher aux jeux vidéo. Et ce sont ses performances sur Path of Exile 2 qui sont une nouvelle fois remises en cause.

Path of Exile 2 : la supercherie d’Elon Musk a été repérée lors de l’investiture de Donald Trump

C’est notamment un streameur américain, Quin69, qui a relevé cette nouvelle supercherie d’Elon Musk. L’intéressé a en effet souligné une bizarrerie : il a noté la présence en jeu d’un des personnages associés au compte d’Elon Musk sur Path of Exile 2. Or, au même moment, l’intéressé se trouvait pourtant au milieu de convives invités à l’investiture de Donald Trump.

D’où la surprise, faussement feinte, de Quin69, sur Twitch. « Elon ! Comment es-tu là ? Attends ! Comment es-tu dans les [sulfuric caverns] en ce moment même, Elon ? Non, Elon, sérieusement, comment ? Tu es dans [le jeu] en ce moment, niveau 96, mais je peux te voir là-bas », a-t-il lancé, tout en montrant Elon Musk à l’écran, derrière Donald Trump.

Le stream sur Twitch qui a accusé Elon Musk de gruger. // Source : Capture d’écran

Quin69 ne s’est pas arrêté là. Tout en suivant à la TV la cérémonie pour le 47e président américain, il a profité de sa diffusion sur Twitch pour observer les activités du personnage d’Elon Musk. Ici, il se trouvait à Vaal Factory. Là, à Mesa. Dans ce clip, on voit le personnage encore à un autre endroit. Et ici, encore à un autre.

Pourtant, ce personnage n’était pas censé être actif à ce moment-là : Elon Musk, le propriétaire du compte, n’était d’évidence pas en capacité de jouer, trop occupé à suivre l’évènement et à réagir au rythme du discours — par exemple, quand Donald Trump a souhaité planter la bannière américaine sur la planète Mars.

Elon Musk à l’investiture. // Source : Capture d’écran

Si ce n’est pas Elon Musk qui contrôle ce personnage, alors c’est quelqu’un d’autre qui a accès au compte — d’autant que Path of Exile 2 n’existe pas sur smartphone, ce qui tue l’hypothèse d’une petite partie lancée discrètement, entre deux moments de l’investiture. Et, inévitablement, ce constat rejoint les précédentes critiques adressées à Elon Musk.

Lorsque Quin69 a affiché une liste des joueurs connectés, on a pu voir que le personnage mis en cause est nommé Fatalismftw, ce qui peut se traduire par Le fatalisme pour la victoire.

Pour aller plus loin On a joué 20 heures à Path of Exile 2 : il fait passer Diablo 4 pour un jeu d’enfant

Random9#2886, le compte d’Elon Musk sur Path of Exile 2

Ce personnage, qui est de classe évocateur et se trouve de niveau 97 à l’heure actuelle, est associé au compte Random9#2886. Ce profil est privé à ce jour — on ne peut pas en afficher les détails. Mais il est possible de le lier à Elon Musk grâce au classement des joueurs en mode extrême. Toute mort en jeu est définitive en hardcore.

En effet, d’autres personnages sont associés au compte Random9#2886 : c’est le cas de Percy_Verence, Fatalismftw (un autre) et Kekius_Maximus. Tous les trois sont morts, à des niveaux élevés (entre 94 et 97). Or, Elon Musk a déjà indiqué sur X (ex-Twitter) qu’il « jouait » ces personnages. Ou plutôt qu’on joue pour lui.

Elon Musk qui parle d’un de ses personnages. // Source : Capture d’écran

Car voilà des jours qu’Elon Musk est accusé de gruger à Path of Exile 2, de se faire « powerleveler » ou « booster » artificiellement dans le jeu, sans faire lui-même les efforts requis pour atteindre le haut du panier. En effet, si l’on se fie au classement du mode hardcore, Elon Musk est en théorie l’un des meilleurs joueurs. En tout cas, l’un des plus actifs.

Une intensité de jeu qui colle mal avec toutes les activités professionnelles de l’intéressé — chez Tesla, SpaceX, X, Neuralink… –, ses toutes nouvelles prérogatives politiques (il est le responsable du département de l’efficacité gouvernementale) et par ailleurs son activité frénétique sur son réseau social, sur lequel il publie à la chaîne.

Beaucoup de streameurs et de joueurs, notamment spécialistes de Path of Exile 2, se demandaient comment Elon Musk pouvaient tout concilier, et avoir le temps d’être presque un pro gamer. Or, lorsqu’il a fait une session de jeu en direct sur PoE 2, Elon Musk est apparu largué sur le jeu à haut niveau et sur les mécaniques de sa classe.

Des performances faussées sur PoE 2… et Diablo 4 ?

La séquence de Quin69, qui fait mine d’être étonné de voir Elon Musk à l’investiture tout en voyant simultanément son personnage être actif en jeu, conforte le sentiment que ses performances ne sont pas les siennes. S’il joue parfois lui-même, le gros du travail est effectué par une ou plusieurs personnes.

L’investiture à laquelle Elon Musk a assisté en présentiel achève ce que beaucoup imaginaient. Il n’était pas en situation de jouer, et on ne le voyait jamais s’absenter véritablement. Les caméras de télévision ont fait assez de plans où on pouvait le voir clairement suivre l’évènement, plutôt que d’être sur PoE 2.

Pour l’heure, Elon Musk n’a semble-t-il pas réagi sur X à propos de Path of Exile 2. Les derniers messages datent de décembre, ou du 12 janvier pour Diablo 4. Mais, de fait, cela remet aussi largement en question ses exploits sur le hack’n’slash de Blizzard — notamment l’établissement d’un record et surclasser l’un des meilleurs joueurs du monde.

Mais, selon des fuites de messages privés avec un streameur américain, qui le mettait d’ailleurs en cause, il a admis qu’il n’était pas vraiment à l’origine des exploits qu’on lui prête. Et, de fait, il s’est retrouvé dans un cas de figure où il a vraisemblablement aussi enfreint les règles des jeux, qui interdisent généralement le partage de compte.

