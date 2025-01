Lecture Zen Résumer l'article

Elon Musk, grand passionné de jeux vidéo, est semble-t-il en train de se faire passer pour un joueur hardcore de Path of Exile 2. Les vrais passionnés du hack’n’slash l’accusent de mentir avec des preuves difficiles à contester.

On ne sait pas où Elon Musk trouve le temps, mais il adore jouer aux jeux vidéo, et pas uniquement pour se relaxer. Avec son ego surdimensionné, il cherche à être le meilleur, en témoignent ses records obtenus dans Diablo 4. Depuis quelques semaines, il se prend de passion pour un autre hack’n’slash : l’excellent et addictif Path of Exile 2, dont l’accès anticipé est disponible depuis le mois de décembre. « Path of Exile 2 est l’enfant naturel d’Elden Ring et de Diablo », avait-il jugé au lancement.

Dans un stream diffusé le 7 janvier sur X (ex-Twitter), Elon Musk a voulu montrer sa progression au plus haut niveau dans Path of Exile 2, avec un personnage de niveau 95. Pour parvenir à un tel stade, il faut des heures et des heures de jeu, ainsi qu’une connaissance parfaite des mécaniques et des options possibles pour survivre face à des ennemis toujours plus puissants. Path of Exile 2 est un jeu vidéo terriblement exigeant, bien plus que Diablo 4. En ce sens, la démonstration d’Elon Musk aurait dû asseoir sa réputation de gamer hyper doué, mais elle est plutôt en train de se retourner contre lui.

Elon Musk accusé de mentir sur son niveau réel dans Path of Exile 2

Dans ce sujet publié sur Reddit le 9 janvier par InstructionOk1175, on peut découvrir un ensemble de preuves accusant Elon Musk de mentir sur son niveau réel dans Path of Exile 2. Il y aurait ainsi une déconnexion totale entre ce qu’affirme le milliardaire (sur son compte X cybergamer) et sa manière de jouer. Sans surprise, cela n’a pas échappé aux — vrais — joueurs de Path of Exile 2.

Concrètement, Elon Musk semble ignorer comment fonctionne le endgame, notamment les nœuds de la carte. En effet, il est impossible d’aller où on veut : après avoir visité un lieu, on ne peut se rendre qu’à un nœud lié — le principe d’une toile. La réussite dans le endgame passe justement par les chemins que l’on emprunte, en fonction des ressources dont on dispose et des risques qu’on veut prendre. En tentant de cliquer n’importe où, Elon Musk trahit ses supposées connaissances.

Il est également possible de citer sa gestion catastrophique de l’inventaire, quand on le voit prendre des objets au sol pour les déposer manuellement. Il ne sait pas non plus quels sont les items les plus importants et ignore que la puissance d’un équipement n’a rien à voir avec son niveau affiché (qui correspond au niveau requis pour l’utiliser). Sans oublier ce moment où il oublie de prendre une option de mana en plein combat contre un boss. Autant d’exemples difficiles à contester qui font penser à une véritable fraude. « C’est totalement payé », me souffle mon collègue François, qui ne compte pas ses heures dans Path of Exile 2.

Tout porte à croire qu’Elon Musk a donc payé une ou plusieurs personnes pour monter des personnages dans Path of Exile 2, dans le but de fanfaronner en public et d’ajouter quelques lignes de plus à sa légende. Il oublie néanmoins que le hack’n’slash est ultra-pointu et que la moindre anomalie — à ce niveau de jeu — sera sanctionnée par un public averti. En réponse à cette découverte, Elbjornbjorn émet d’ailleurs un commentaire juste : « À mes yeux, il est étrange de le voir se vanter qu’il est un gamer pro. Ce mec a mis une voiture conçue par son entreprise dans l’espace, avec une fusée que son autre entreprise a conçue, pourquoi devrait-il se vanter sur le jeu vidéo (…) ? Et qui pense-t-il impressionner autre que les joueurs de Path of Exile, qui verront la supercherie ? »

Au-delà de poser question sur la personnalité étrange d’Elon Musk, cette affaire pourrait bien remettre en cause ses précédentes prouesses dans le jeu vidéo. Et si tout n’était qu’une vaste supercherie ? Comme dans d’autres domaines, Elon Musk pourrait tôt ou tard perdre son injuste immunité aux critiques dans les jeux vidéo.

