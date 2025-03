Lecture Zen Résumer l'article

You, la série phare de Netflix, va bientôt revenir pour de nouveaux épisodes très attendus. Date de sortie, casting, intrigue… Voici tout ce que l’on sait déjà sur l’ultime saison 5 de You.

Joe Goldberg est enfin de retour, pour nous jouer un mauvais tour. Et cette fois, ce sera la dernière. Netflix va bientôt dévoiler la saison 5 de You, qui racontera les ultimes crimes de ce tueur en série. Mais quand pourra-t-on découvrir ces nouveaux épisodes ?

Où regarder la saison 5 de You en France ?

Comme les précédentes saisons, la saison 5 de You sera disponible en streaming sur Netflix, en intégralité.

La bande-annonce de la saison 5 de You

Le 10 mars 2025, Netflix a dévoilé la bande-annonce finale de cette ultime saison. On y voit Joe Goldberg en mauvaise posture, à mi-chemin entre sa vie paisible et bling-bling aux côtés de sa femme, Kate, et les secrets de son passé, qui commencent à ressurgir lentement.

Quand sort la saison 5 de You en streaming ?

Après plusieurs mois d’attente, Netflix a enfin révélé, le 16 janvier 2025, la date de sortie de cette saison 5. La suite de You sera donc disponible dès le 24 avril 2025. Pour l’annoncer, la plateforme de streaming a dévoilé un court teaser oppressant, mettant en scène Joe Goldberg s’adressant directement au spectateur, pour lui dire au revoir.

Au revoir, toi.



Combien d’épisodes sont prévus pour la saison finale de You ?

10 épisodes seront mis en ligne. Pour la précédente saison, sortie entre février et mars 2023, les épisodes de You avaient été proposés en deux parties distinctes. Netflix n’a pas encore révélé si ce sera également le cas pour cette ultime saison 5.

La saison 4 de You // Source : Netflix

De quoi parlera cette saison 5 sur Netflix ?

Peu d’informations ont été révélées, pour le moment, concernant l’intrigue de cette saison 5, qui arrive deux ans après la précédente. On sait simplement que Joe Goldberg, toujours incarné par Penn Badgley, sera de retour à New York, là où tout a commencé, après avoir parcouru Londres dans la saison 4. Mais alors qu’il devrait profiter d’une vie parfaite en forme de happy end, il va rapidement être rattrapé par les fantômes de son passé et par ses pulsions meurtrières.

Les premières images permettent aussi d’apercevoir la librairie de Joe, Mooney, la terrifiante prison de verre de son sous-sol, ainsi que son nouveau look : sa barbe est rasée, il arbore son alliance de marié et il profite désormais de l’argent illimité de son épouse, Kate, pour améliorer sa garde-robe.

Regardez qui on a croisé à New York…



Par ailleurs, un jeune garçon a été aperçu à plusieurs reprises sur le tournage de la saison 5. Pour certains fans de You, cela constitue un indice important : il pourrait s’agir d’Henry, le fils que Joe a eu avec Love Quinn. À suivre, donc.

En 2023, la showrunneuse de la série, Sera Gamble, a également confié auprès de The Hollywood Reporter que le tueur en série ne serait pas impuni : « Nous aimerions finir cet arc narratif sur une forme de justice. Les hommes comme lui sont rarement confrontés à la justice, dans nos sociétés. Mais c’est un challenge de l’écrire. Comment Joe Goldberg peut-il tomber dans un monde où il a pu frapper des gens avec des briques en plein jour pendant des années ? Et il est mignon ! Donc il s’en sort toujours. La question la plus profonde que l’on se pose régulièrement avec les scénaristes, c’est de savoir quelle est la vraie justice ? Qu’est-ce qui le ferait souffrir le plus ? »

La série You est-elle adaptée d’un livre ?

Oui, la série est dérivée de la saga littéraire à succès imaginée par Caroline Kepnes et débutée en 2014. Seuls les deux premiers tomes sont disponibles en France, Parfaite et Les Corps Cachés, aux éditions Calmann-Levy. Les deux suivants, You Love Me ainsi que For You and Only You n’ont pas encore été traduits en français.

La première saison de You // Source : Netflix

Penn Badgley, Charlotte Richie, Nava Mau… Quels acteurs et actrices seront au casting de cette nouvelle saison de You ?

Le personnage principal, Joe Goldberg, sera évidemment toujours incarné par Penn Badgley (Gossip Girl). À ses côtés, on trouvera aussi Charlotte Richie (Feel Good), Ed Speelers (Outlander), Anna Camp (Pitch Perfect) et Griffin Matthews (She-Hulk).

Madeline Brewer (The Handmaid’s Tale), elle, incarnera Bronte, une jeune autrice embauchée à Mooney, qui tombera malheureusement dans les griffes de Joe.

Et, en juillet 2024, un autre grand nom a rejoint le casting de You : Nava Mau, qui crevait l’écran dans Mon Petit Renne, l’une des meilleures séries de 2024. Elle incarnera la détective Marquez, dont la rencontre avec Joe s’annonce explosive dans cette saison 5. Dans un post Instagram, partagé le 31 juillet 2024, la comédienne mettait d’ailleurs en garde le personnage : « Joe Goldberg devrait faire attention à lui ! »

Jenna Ortega sera-t-elle de retour dans You ?

L’actrice de Mercredi tenait un rôle clé dans la saison 2 de You : celui d’Ellie. Malheureusement, pour des questions d’emploi du temps très chargé, Jenna Ortega ne pourra pas revenir dans la série Netflix.

Mais la showrunneuse, Sera Gamble, affirme qu’elle manque beaucoup à l’intrigue de You et qu’elle aimerait donner une suite à son personnage : « Nous avons toujours senti qu’Ellie et Joe avaient encore une histoire à raconter », a-t-elle confié à Glamour, en mars 2023.

Jenna Ortega dans la saison 2 de You // Source : Netflix

La saison 5 de la série You sera-t-elle la dernière ?

Oui, cette ultime salve d’épisodes signera la fin des aventures de Joe Goldberg. À noter que la série avait d’abord commencé sur la chaîne Lifetime, avant d’être annulée seulement une saison plus tard, en 2018. Netflix a ensuite décidé de lui donner une seconde chance, pour le meilleur, puisque You est devenue l’une des productions phares de la plateforme de streaming.

