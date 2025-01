Lecture Zen Résumer l'article

Riot a dévoilé la cinématique d’annonce de la première saison de League of Legends, en cette année 2025. Réalisée par Fortiche, elle prend la forme d’une petite « suite » pour Arcane, avec Mel.

Arcane, c’est désormais terminé. Après deux flamboyantes saisons, Netflix, Riot Games et Fortiche passeront à autre chose, avec d’autres adaptations de l’univers League of Legends. Toutefois, les fans peuvent se préparer à déguster un dernier petit bonbon lié à Arcane : le 7 janvier, Riot a diffusé la cinématique de la première saison 2025 du jeu, et celles et ceux qui adorent la série doivent la regarder.

Car cette longue bande-annonce de cinq minutes, réalisée par Fortiche, prend — un peu — la suite d’Arcane, en étant notamment centré sur le personnage Mel Medarda (qui arbore ses tatouages dorés, reçus dans la série). Membre important du casting d’Arcane, Mel arrive dans League of Legends, ce qui crée d’autant plus de synergies et/ou de clins d’œil entre Arcane et le jeu vidéo dont la série d’animation est tirée.

Arcane, ce n’est pas encore tout à fait terminé

Bien sûr, cette bande-annonce est davantage liée à League of Legends qu’à Arcane, avec de — belles — images qui parlent (grâce à la direction artistique). Pour la narration directe, on assiste quand même à un dialogue entre LeBlanc (peu vue dans Arcane) et Vladimir (champion de League of Legends). Ils sont en train de fomenter un plan supposément lié à Noxus.

Il est en tout cas difficile de ne pas y voir, aussi, du teasing pour les futures adaptations de League of Legends. Si Arcane n’ira pas plus loin que deux saisons, il est déjà prévu de nous emmener ailleurs, avec trois localisations déjà établies : Noxus, Demacia et Ionia. Ce trailer s’appelle justement « Bienvenue à Noxus », la prochaine unité de lieu que l’on visitera et, accessoirement, là d’où vient Mel.

« Nous allons vraiment nous étendre, nous regardons différentes régions et nous avons l’opportunité aujourd’hui de bâtir un socle pour raconter beaucoup plus d’histoires — et à en poursuivre d’autres », avait confié Christian Linke au streamer Necrit94 en novembre dernier (via Eurogamer). La production de la future série a déjà démarré depuis plus d’un an et ce sera toujours le talentueux Fortiche à la manette.

