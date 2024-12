Lecture Zen Résumer l'article

La série Arcane a coûté plus de 250 millions de dollars à produire, une somme difficile à rentabiliser. Mais ce n’est pas un problème pour Riot.

« Un hit pour Netflix, mais un flop financier » : voilà ce qu’a titré Bloomberg, média réputé, à propos d’Arcane, dans un article publié le 23 décembre 2024. Il raconte que l’un des objectifs de la série diffusée sur Netflix était d’attirer des spectatrices et spectateurs vers le jeu vidéo League of Legends (gratuit) et, in fine, de les encourager à dépenser de l’argent. Une stratégie qui n’a semble-t-il pas payé, surtout avec un budget de 250 millions de dollars à rentabiliser.

Si, d’un point de vue financier, Arcane peut donc être considéré comme un « échec » par une poignée d’observateurs, Marc Merrill, co-fondateur de Riot Games, a tenu à défendre la stratégie. Sur Reddit, il a pris la parole pour répondre à Bloomberg et à celles et ceux qui ne jugent une œuvre que par sa capacité à franchir le seuil de rentabilité. En résumé, il estime qu’Arcane est un succès, car les fans ont adoré.

Ekko dans la saison 2 d’Arcane // Source : Netflix

Arcane n’est pas un flop selon Riot Games

« Les gens qui regardent le monde avec le prisme du court terme et une loupe cynique peinent à comprendre Riot. Ceux qui pensaient que les jeux gratuits de grande qualité ne marcheraient pas, que l’eSport ne marcherait pas, que notre musique était atroce disent aujourd’hui qu’Arcane n’est ni incroyable, ni rentable », commence par dire Marc Merrill.

Il poursuit : « Ils pensent que nous faisons une série comme Arcane pour vendre des skins, alors que c’est l’inverse, nous vendons des skins pour faire des projets comme Arcane. Riot est une entreprise animée par une mission où les Rioters font tout pour rendre la vie des joueurs un peu meilleure. Voilà pourquoi nous avons rencontré plusieurs succès avec des jeux et, aujourd’hui, d’autres activités — jeux, sports, musique et animation. Avons-nous tout réussi ? Non. »

Il termine sur le volet purement économique : « Nous ne sommes pas focalisés sur la génération à court terme de profit — nous souhaitons d’abord offrir une valeur exceptionnelle à nos fans sur le long terme, encore, et encore, et encore. »

Si les arguments de Marc Merill sont parfaitement légitimes, on ne peut occulter totalement la réalité. Riot Games a quand même démarré l’année 2024 en annonçant le licenciement de plusieurs centaines de personnes (11 % des effectifs, tout de même). Des projets coûteux, certes globalement appréciés, peuvent donc avoir des conséquences financières en coulisses.

