Quand le téléphone sonne (ou When The Phone Rings) est un drama entre romance, politique et thriller : un cocktail qui en fait l’une des séries coréennes les plus addictives et attachantes de l’année.

Baek Sa-Eon est le porte-parole du Président et la population l’adore. En apparence, même son mariage est parfait. Mais il y a un hic : personne n’a jamais vu son épouse. Et pour cause, il s’agit d’un mariage arrangé, politique, avec la discrète Hong Hee-joo. Celle-ci est censée être muette (sans être sourde : il s’agit plus spécifiquement d’une forme de mutisme), et se distingue en tant qu’interprète en langues des signes au journal télévisé. Leur mariage est caché de la vue de tous.

Ces deux personnages sont au cœur du drama coréen Quand le téléphone sonne (When the phone rings), diffusé à raison de deux épisodes par semaine depuis novembre 2024 sur Netflix. Et ce n’est, bien entendu, que le point de départ : cette série tourne vite au thriller politico-policier, sans jamais quitter sa toile de romance.

Que vaut When The Phone Rings (Quand le téléphone sonne) sur Netflix ?

Au début de la série, Sa-Eon apparaît particulièrement froid envers Hee-joo, à tel point que celle-ci semble clairement emprisonnée dans ce mariage qui n’en a que l’apparence — tous deux se haïssent et se contentent de cohabiter. Quand Hee-joo est enlevée, et que Sa-Eon est appelé par un ravisseur aux revendications floues, leur relation prend un autre tournant.

Épisode après épisode, Quand le téléphone sonne creuse une relation beaucoup plus profonde qu’on ne l’imaginait d’emblée. Hee-joo, qui se sent seule au monde à juste titre, est tout particulièrement touchante grâce à l’interprétation sensible que lui confère Chae Soo-bin. Le personnage de Sa-Eon (Yoo Yeon-seok) finit aussi par se révéler, et, lui qui est si froid et fermé, en deviendrait comique lorsqu’il se livre enfin un peu plus.

Yoo Yeon Seok et Chae Su Bin. // Source : Netflix

C’est le mélange entre la romance et le thriller qui transforme Quand le téléphone sonne en œuvre addictive : le suspense concerne tout à la fois l’étrange ravisseur, dont on ne sait rien, et les liens (ou secrets !) entre Hee-joo et Sao-Eon. Ainsi, le drama ne correspond pas forcément à l’image que l’on s’en fait initialement : ce n’est ni une romance sur un mariage raté, ni un récit politique, ni un thriller sous haute tension, mais bien tout cela à la fois. On se surprend aussi à y trouver une intrigante tendresse, et de l’humour, derrière toute cette tension. Les « second leads » nous offrent quant à eux une relation très sympathique à suivre — on notera la présence de Jang Gyu-ri au casting (It’s Okay Not To Be Okay).

En prenant ainsi tout le monde par surprise, la série se hisse facilement parmi les meilleurs dramas coréens de l’année écoulée. Sa note actuelle sur Nautiljon, de 9.5/10, n’est pas imméritée.

Source : Netflux Tudum

Le succès, d’ailleurs, en atteste. Et cela ne concerne pas que les audiences en Corée du Sud. Si le drama n’accède pas au top 10 en France — vous pourriez donc facilement passer à côté — il est malgré tout un hit à l’international : cette semaine, à l’échelle globale (moyenne de tous les pays où est présent Netflix), Quand le téléphone sonne se maintient à la deuxième place des séries en langue non-anglaise depuis début décembre.

Cela n’égale tout de même pas Queen of Tears, qui reste le drama coréen le plus populaire — en termes de succès — de cette année 2024, sur Netflix, avec 15 semaines dans le top 10 mondial. Doctor Slump (Aux grands maux) n’est pas très loin derrière, avec 9 semaines dans le top 10 mondial.

Il y a 12 épisodes en tout. Deux épisodes sont diffusés chaque semaine, le vendredi et le samedi, jusqu’au 4 janvier 2025.

