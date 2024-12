Lecture Zen Résumer l'article

Des règles simples, des parties rapides, des jeux accessibles à toutes et à tous : découvrez notre sélection de jeux pour mettre l’ambiance lors de vos fêtes de fin d’année.

Pour accompagner les petits-fours, entre le foie gras et la dinde, ou en dégustant la bûche, rien de tel que des petits jeux simples à comprendre, accessibles, et surtout drôles, pour mettre l’ambiance.

En famille ou entre amis, les jeux de notre sélection feront mouche à coup sûr. Pas question de jeux longs à expliquer ou de prises de tête. Ici, c’est la marrade qui prime !

Bonne lecture, bonnes parties, et surtout bonnes fêtes !

2 Pommes 3 Pains

Source : Prétexte

2 Pommes 3 Pains c’est LE jeu de cette sélection qui va vous retourner le cerveau. Et pourtant, le principe est bête comme tout. Chacun à son tour, vous piochez une carte pour la poser sur l’un des trois tas au centre de la table. Puis, vous disposez de quelques secondes pour annoncer combien de pommes et combien de pains sont visibles. Si vous n’y arrivez pas ou que vous vous trompez, vous ramassez toutes les cartes.

Facile ? Oui, s’il n’y avait pas ces satanées cartes avec des pommes de pin, qui compte pour 1 pomme… et 2 pains. Et si c’est encore trop simple pour vous, vous pouvez introduire petit à petit des cartes spéciales : le pain rassis, le pain au lait, le pain perdu, la compote de pommes, la pomme d’amour, etc. On vous laisse imaginer leurs effets.

On ne sort pas indemne d’une partie de 2 Pommes 3 Pains. C’est dur, c’est intense, et bien sûr les autres n’ont aucune pitié et ne laissent rien passer. On se sent vite totalement à la ramasse, mais heureusement, les parties sont rapides… avant d’en relancer une, à peine le temps de laisser refroidir son cerveau.

Bomb Busters

Source : Cocktail Games

Voici l’un de nos jeux préférés de 2024. Bomb Busters est un jeu coopératif, dans lequel vous essayez, tous ensemble, de désamorcer une bombe. Chaque joueur a des fils numérotés devant lui, et le but est de retrouver les mêmes numéros chez ses partenaires, pour couper les fils deux par deux.

Au fur et à mesure des parties, de nouvelles règles s’ajoutent : des fils jaunes qui s’insèrent entre les autres numéros, des fils rouges à ne surtout pas couper, et surtout des petites boîtes qu’on ouvre en progressant dans les niveaux.

Un jeu de déduction dans lequel la communication est limitée, et où l’atmosphère est plutôt studieuse quand tout le monde élabore ses théories dans sa tête. Mais où très vite l’ambiance reprend le dessus, à la moindre erreur, ou en fin de partie quand on fait le débriefing ensemble.

Un jeu tendu, ultra prenant, auquel on a tout le temps envie de jouer pour progresser dans les niveaux, et découvrir ce qui se cache dans les petites boîtes mystères.

Chick Chick Boom

Source : Exploding Kittens

Dans Chick Chick Boom, deux équipes s’affrontent pour avoir le plus de poussins sur leurs cartes à la fin de chaque manche. Pour cela, chaque membre, à tour de rôle, retourne la première carte du tas pour la poser sur une autre carte, dont la valeur est juste au-dessus ou juste en dessous. Évidemment, on essaie de poser les cartes avec peu de poussins chez les adversaires, et celles avec beaucoup de poussins de notre côté.

Tout ça serait très plan-plan et pas très drôle si les équipes ne jouaient pas en simultané et surtout si la partie n’était pas chronométrée : elle ne dure que 60 secondes en tout et pour tout. Et faites attention à vous arrêter de jouer avant la fin du compte à rebours, sinon l’équipe est éliminée.

Chick Chick Boom est le jeu totalement crétin de notre sélection, nerveux à souhait, et qui enclenche évidemment une ambiance folle autour de la table. Si vous êtes fan de l’increvable Ligretto, voici une proposition qui devrait vous plaire.

Fireworks

Source : Matagot

Vous connaissez Kites ? Fireworks c’est sa suite, similaire, mais en mieux sur tous les points. Cette fois-ci, il faut réaliser le meilleur spectacle pyrotechnique.

Pour cela, à chaque tour, vous jouez une carte de votre main, représentant deux couleurs, et vous retournez les deux sabliers correspondants. Le but est d’éviter que les sabliers se vident. Si par malheur ça arrive trois fois, le spectacle se termine lamentablement et vous perdez la partie. Pour couronner le tout, chaque sablier possède une durée différente (30, 40, ou encore 50 secondes). La boîte propose une trentaine de défis avec des règles supplémentaires et à la difficulté croissante. Et croyez-nous, elle augmente très vite.

L’ambiance d’une partie de Fireworks est folle, dynamique, hystérique même. On en sort épuisé, autant physiquement que mentalement. Ça crie, ça s’énerve, ça fait n’importe quoi… mais qu’est-ce qu’on se marre ! Si vous avez aimé Kites, son grand frère, ou plus récemment Sync or Swim, alors Fireworks est fait pour vous.

Order Overload Cafe

Source : Oink Games

Vous pensiez avoir une bonne mémoire ? Peut-être, mais ça, c’était avant de jouer à Order Overload Cafe !

Vous incarnez des serveurs d’un café. Au début de chaque manche, les clients passent commande : un café moka, un latte glacé, un café glacé, etc. À vous de vous souvenir des différentes commandes, en faisant une proposition chacun à son tour. Si vous vous trompez, vous êtes éliminé pour cette manche. À la suivante, de nouvelles commandes sont ajoutées, et le but est d’arriver le plus loin possible.

De la matière grise sort de vos oreilles et de la bave s’écoule de votre bouche ? Pas d’inquiétude, c’est l’état normal de la plupart des gens après quelques manches d’Order Overload Cafe. À la manière de That’s not a hat, ce jeu est un enfer qui va vous pousser dans vos retranchements et vous faire croire que vous êtes le dernier des imbéciles. Mais c’est tellement drôle, tellement malin, le tout dans une petite boîte au minimalisme typiquement japonais.

The Gang

The Gang, ou quand le Poker Texas Hold’em rencontre The Mind. Vous ne connaissez pas les règles du Poker, voire, vous n’aimez pas y jouer ? Pas d’inquiétude : en réalité, The Gang n’en reprend que les combinaisons et le principe des cartes communes au centre de la table (la rivière).

Sans montrer vos cartes, ni même sans avoir le droit d’en parler, vous devez, tous ensemble, parvenir à classer vos différentes combinaisons, de la plus faible à la plus forte. Vous utilisez pour cela des jetons de valeur, au cours de plusieurs manches. Et c’est uniquement la toute dernière manche qui détermine si vous y êtes parvenus ou non.

Vous avez néanmoins le droit de discuter, mais la communication passe principalement dans la manière dont vous prenez le jeton pour déterminer la puissance de vos cartes. Si vous vous jetez sur le plus fort, si vous prenez toujours le même, si vous attendez de voir ce que font les autres, si vous prenez celui d’un autre joueur, etc.

Voici LE jeu événement de cette fin d’année, celui que toute la sphère ludique met en avant. Et ce n’est pas un hasard. L’ambiance des parties de The Gang est bien particulière, alors même que la communication est restreinte. Un jeu dont on enchaîne les parties, en introduisant notamment des cartes spéciales, et en augmentant le niveau de difficulté. À peine sorti, il est déjà devenu un classique.

Time Bomb Undercover

Source : Iello

Time Bomb Undercover reprend exactement le même principe que son aîné, Time Bomb premier du nom. Deux équipes s’affrontent : les rouges veulent faire sauter la bombe, tandis que les bleus essaient de la désamorcer.

S’ensuit une partie pleine de bluff, de mensonges, de déduction… et surtout de grosses marrades, dans laquelle vous tentez de deviner, selon votre camp, quel fil couper chez un autre joueur. Si vous tombez sur la bombe… boom !

Nouvel opus de l’un de nos jeux d’ambiance préférés de tous les temps, Time Bomb Undercover propose les mêmes ingrédients que son prédécesseur, en ajoutant de petits éléments pour le rendre encore plus savoureux : un nouveau rôle, un effet particulier en début de manche et des agents infiltrés.

Quelle que soit la version, il vous faut une boîte de Time Bomb dans votre ludothèque.

