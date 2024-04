Lecture Zen Résumer l'article

Enfilez votre maillot, mouillez-vous la nuque, et plongez avec nous dans Sync or Swim, le meilleur jeu de société de natation synchronisée.

C’est quoi, le jeu de société Sync or Swim ?

Sync or Swim est un jeu d’ambiance nerveux et coopératif, qui simule une compétition de natation synchronisée. C’est surtout un jeu aux parties hystériques, desquelles on sort complètement lessivé !

Accessible à partir de 10 ans, pour 3 à 6 joueurs et des parties entre 30 et 60 minutes, il nécessite une application et une bande de potes prêts à se donner à fond.

Édité par Iello, Sync or Swim est un jeu de Divya et Lucas Hedgren, illustré par Alanna Kelsey, et commercialisé au prix de 24,50 € chez Philibert.

Comment y joue-t-on ?

Sync or Swim est un jeu coopératif qui se joue en campagne de quinze routines. Chaque routine correspond à une partie et se déroule sur plusieurs manches. La difficulté est croissante : chaque manche et chaque routine est plus difficile que la précédente. Et c’est surtout un jeu qui se joue en temps limité !

Une application est indispensable pour y jouer. Outre le chronomètre, c’est elle qui vous guide au travers de chaque routine, vous indiquant précisément comment faire la mise en place et les règles spécifiques à chaque manche.

En effet, chaque manche introduit une nouvelle contrainte, qui doit être respectée par l’ensemble des joueurs avant la fin du temps imparti. La première manche de la première partie impose par exemple aux joueurs de tous jouer une carte de la même couleur.

Une partie en cours. // Source : Iello

Pour cela, on distribue au hasard deux cartes à chacun. Ces cartes ont différentes caractéristiques : couleur, numéro, etc.

Une fois le chronomètre lancé, le groupe peut discuter, on peut passer des cartes à ses coéquipiers, on peut même défausser des cartes pour en piocher des nouvelles. Mais à la fin de la manche, il faut que tout le monde ait respecté les contraintes.

À chaque manche, une nouvelle contrainte s’ajoute aux précédentes, rendant le challenge de plus en plus compliqué. Heureusement, on dispose de quelques secondes supplémentaires chaque fois.

On passe à la manche suivante si toutes les contraintes sont respectées par tout le monde. Sinon on la recommence, avec quelques secondes de bonus.

À la fin de la partie, l’application nous gratifie d’un score (en exécution, en synchronisation et en difficulté)… comme dans une vraie compétition de natation synchronisée.

Chaque routine réussie débloque la suivante. On progresse ainsi de routine en routine, où on laisse l’application nous en proposer une aléatoirement. Si les premières sont faisables (après quelques entraînements tout de même), la difficulté monte très vite.

Pourquoi jouer à Sync or Swim ?

Soyons honnêtes : Sync or Swim est un jeu un peu idiot, plutôt vilain… mais diablement efficace. Dans la catégorie des jeux d’ambiance, coopératifs et en temps limité, c’est sans doute l’un des plus efficaces.

L’ambiance autour de la table est folle. Les parties sont intenses, nerveuses, hystériques même. Impossible de rester de marbre ou concentré, c’est le bazar total à cause de ce satané chronomètre qui défile bien trop vite.

On ressort lessivé d’une partie, aussi bien physiquement que mentalement. Pas facile d’en relancer une autre immédiatement, une pause s’impose.

Source : Iello

Il y a inévitablement un peu de tension, quelques prises de bec, à cause de tel ou tel joueur qui ne fait que de se tromper ou de passer de mauvaises cartes. Mais peu importe, puisque tout le monde se marre, et c’est bien le but de ce genre de jeux. C’est un peu le pendant sur table et en carton de l’excellent jeu vidéo Overcooked. On y retrouve la même sensation de panique qui gagne le groupe en pleine partie.

Source : Iello

Les plus réfractaires vont évidemment se plaindre de l’obligation d’utiliser une application pour jouer. Mais il faut bien avouer qu’elle est vraiment bien faite : elle explique la mise en place à chaque partie, détaille précisément les consignes à respecter, sert de chronomètre, conserve l’historique des résultats, etc. On regrette simplement quelques éléments de design qui font un peu amateur (des zones de texte trop serrées, etc.) et surtout une voix en français assez énervante. La voix en version originale, pourtant très décalée, rend nettement mieux.

Elle vous réserve en plus quelques surprises et rebondissements auxquels on ne s’attend pas, mais que nous ne dévoilons pas ici pour vous laisser les découvrir par vous-mêmes. Une chouette idée là encore.

Bref, si vous cherchez un jeu d’ambiance pour mettre le feu à vos soirées entre amis, Sync or Swim est le candidat tout trouvé. Évitez peut-être d’y jouer avec un pote un peu trop mou du bulbe, vous finirez par le détester d’ici la fin de la partie. Les règles sont simples, l’application vous prend par la main, tout le monde peut y jouer. Mais pour réussir les différentes routines, il faut un groupe coordonné et pas mal d’entraînement.

En bref Sync or Swim Voir la fiche 24,50 € sur Philibert On a aimé L’ambiance folle autour de la table

L’obligation de coopérer

Des parties intenses… On a moins aimé … mais usantes, difficile d’en faire deux à la suite

Le design un peu amateur de l’application

La voix énervante de l’application

