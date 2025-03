Lecture Zen Résumer l'article

Cette semaine, on vous présente trois jeux d’un coup. Trois jeux de cartes, aux règles simples, dans de petites boîtes, qui nous ont particulièrement plu, parfaits pour taper le carton entre potes.

Les jeux de cartes, on adore ça chez Numerama. Que ce soient ceux à collectionner, mais aussi les plus traditionnels, qui parviennent encore à nous surprendre en revisitant des classiques.

Et cette semaine, on vous en fait découvrir trois, fraîchement arrivés, qui nous ont vraiment tapé dans l’œil. Et il y en a pour tous les goûts : chacun pour soi (Jungo), en équipe (Présages), ou en coopération (La Communauté de l’Anneau).

Si vous aimez taper le carton entre amis, il y a forcément un jeu de cette sélection fait pour vous !

La Communauté de l’Anneau

Comme son nom l’indique, La Communauté de l’Anneau suit le premier tome de la trilogie de Tolkien. Vous y incarnez divers membres de la communauté à travers une campagne en 18 chapitres. Les premiers sont très accessibles et servent d’introduction aux règles. Mais la difficulté ne tarde pas à monter.

Le concept est simple : il s’agit d’un jeu de plis tout ce qu’il y a de plus classique, à la différence près qu’il est coopératif. Chaque joueur doit accomplir une mission spécifique liée à son personnage (remporter au moins deux plis, gagner un pli avec une carte précise, etc.). Si tous les objectifs sont remplis, on avance au chapitre suivant. Sinon, il faut recommencer la mission en cours.

Bien que les sublimes illustrations des cartes, rappelant des vitraux de cathédrale, plongent pleinement dans l’univers, La Communauté de l’Anneau n’est pas un jeu narratif. Son thème s’accorde bien avec les mécaniques et l’aspect coopératif, mais ne vous attendez pas à vivre une véritable aventure.

Cela n’enlève rien à son plaisir de jeu, bien au contraire. À l’image de l’excellent The Crew, cette revisite coopérative du jeu de plis fonctionne à merveille. Les règles sont d’une simplicité déconcertante, les parties courtes, mais de plus en plus intenses, et on s’acharne à boucler les 18 chapitres. Si vous êtes fan de l’univers, l’expérience sera encore plus savoureuse.

Même s’il est indiqué qu’on peut y jouer seul ou à deux, on vous déconseille ces configurations : c’est à trois ou quatre que le jeu révèle tout son potentiel. On espère vivement voir des suites adaptées des tomes suivants de l’œuvre.

Jungo

Dans Jungo, l’objectif est simple : être le premier à se débarrasser de toutes ses cartes. Pour y parvenir, il faut toujours poser une combinaison de cartes identiques, mais plus forte que celle du joueur précédent. Deux options s’offrent à vous : soit jouer le même nombre de cartes avec une valeur supérieure, soit jouer plus de cartes.

Petite subtilité qui a toute son importance : il est interdit de réarranger les cartes qu’on reçoit en début de partie, il faut les laisser dans l’ordre dans lequel elles arrivent. Vous avez néanmoins la possibilité d’ajouter à votre main la combinaison que vous venez de battre, cette fois-ci en la plaçant là où ça vous arrange.

Dans la même collection que l’excellent Trio, Jungo est le jeu de comptoir par excellence. Simple, malin et accessible, il propose une touche de stratégie légère, mais bien présente, idéale pour des parties entre amis autour d’un apéro.

Il évoque les classiques comme la Belote ou le Tarot : officiellement, une partie se gagne en remportant deux manches, mais, en réalité, on les enchaîne sans y prêter attention, un verre à la main, des cacahuètes pas loin, à discuter de tout et de rien. Avec le retour des beaux jours, Jungo s’impose comme le compagnon parfait pour jouer en terrasse !

Présages

Dans Présages, les joueurs s’affrontent en équipe : 2 contre 2, 3 contre 2 ou encore 2 contre 2 contre 2, selon le nombre de participants. L’objectif est simple : être le premier à se débarrasser de ses cartes.

À chaque tour, chaque joueur pose une carte. Parmi elles, la plus forte est défaussée, tandis que les autres retournent dans les mains de leurs propriétaires… du moins en théorie. Car chaque carte possède un effet unique qui vient chambouler cette mécanique. Certains effets s’activent immédiatement et d’autres à la fin du tour. Il arrive ainsi fréquemment que plusieurs cartes soient défaussées dans le même tour.

Malgré des règles d’une simplicité déconcertante, Présages offre des parties intenses et captivantes. L’intérêt du jeu repose entièrement sur les effets uniques de chaque carte. Lors des premières parties, il faudra un temps d’adaptation pour les découvrir et les assimiler. Non qu’ils soient particulièrement complexes, mais leurs interactions peuvent mener à des situations inattendues.

C’est justement ce qui fait tout le sel du jeu. Si l’on croit d’abord que le chaos dicte l’issue des parties, on réalise rapidement que la maîtrise des cartes, la compréhension de leurs effets et une bonne stratégie sont essentielles pour l’emporter. À quatre joueurs, le jeu est plus technique. À plus, on perd en stratégie ce qu’on gagne en aléatoire… et en fun.

Soulignons également le soin apporté aux illustrations des cartes, sublimées par de magnifiques effets de dorure. Un esthétisme qui renforce encore davantage le plaisir de jeu.

