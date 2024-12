Lecture Zen Résumer l'article

Les développeurs de Call of Duty: Black Ops 6 feraient un peu trop appel à l’intelligence artificielle générative pour se faciliter la vie. Sauf que les fans ne sont pas dupes.

Call of Duty: Black Ops 6 utilise-t-il un peu trop d’intelligence artificielle générative ? C’est ce qu’estiment plusieurs joueuses et joueurs depuis la publication d’une image montrant un zombie déguisé en père Noël. Ce dernier arbore une main pourvue de six doigts. On pourrait naïvement croire à une référence au numéro de l’épisode, mais une autre image montre une main également problématique.

On sait, d’expérience, que les intelligences artificielles génératives, certes capables de créer l’illusion, ont un mal fou à créer des mains réalistes. On l’a encore vu récemment avec un outil promotionnel de la série Arcane diffusée sur Netflix, tandis qu’un poster du film Thunderbolt* avait créé la confusion quelques semaines auparavant. Les fans de Call of Duty: Black Ops 6 ne sont pas dupes, et cette utilisation des IA a carrément suscité des inquiétudes du côté du casting vocal.

Elle est étrange cette main, non ? // Source : Twitter

« Ils préfèrent économiser 2 % de leur chiffre d’affaires »

Hope, un joueur et leaker de Call of Duty très suivi (plus de 70 000 abonnés sur Twitter), a partagé une indiscrétion inquiétante le 6 décembre : « Panique au sein du studio Treyarch. La plupart des acteurs du mode Zombies de Black Ops 6 ont cessé de travailler en raison de l’absence d’une clause de protection contre les IA dans leur contrat. Cela implique la nécessité d’engager des nouvelles voix décevantes qu’on entend déjà (exemple : Sam dans Citadelle), avec d’autres qui devraient arriver dans les futures cartes. »

Sur Reddit, on peut déjà lire des retours désastreux sur les nouvelles voix. Comme ce témoignage de spareiscooked : « En jouant sur la carte Citadelle des Morts, vous pouvez entendre la nouvelle Sam et on dirait une actrice bas de gamme qui ne sait pas faire l’accent allemand même si le monde en dépendait. Ils préfèrent économiser 2 % de leur chiffre d’affaires annuel plutôt que d’engager de vrais artistes et de garder leurs doubleurs iconiques. Je ne sais pas si ce que je dis sera lu, mais il faut que tout le monde soit au courant d’à quel point c’est inexcusable. »

De plus en plus puissantes, les intelligences artificielles génératives peuvent faire gagner du temps et économiser des ressources financières. Sauf que cela pose de sérieux problèmes d’éthique et peut constituer une menace sérieuse pour l’emploi de nombreux artistes. Il y a d’ailleurs des grèves massivement suivies pour protester contre l’IA. Elles ont été lancées par les syndicats des scénaristes (WGA) et des acteurs/figurants (SAG-AFRA) à Hollywood, et concernent aussi l’industrie vidéoludique. Ces découvertes dans Call of Duty: Black Ops 6 renforcent davantage les inquiétudes, et la crainte d’une utilisation des IA au détriment de l’imagination des artistes. Au point de créer un jeu vidéo en entier ?

