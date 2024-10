Lecture Zen Résumer l'article

Le slasher ultra gore Terrifier 3 arrive le 9 octobre dans les salles françaises. Fait rare, il sera interdit aux moins de 18 ans, une première depuis 2006 dans le genre horreur.

Si vous ne connaissez pas la saga Terrifier, alors cette anecdote sur le troisième film, à paraître en France, devrait vous donner une idée du spectacle concocté par Damien Leone. Selon cet article publié le 3 octobre par LADBible, neuf personnes ont quitté leur siège dès la première séquence à l’occasion d’une avant-première de Terrifier 3. L’une d’entre elles s’est même mise à vomir à cause des images gores et choquantes qui défilaient devant ses yeux.

Le couperet est donc tombé en France : Terrifier 3 sera l’un des rares films à subir une interdiction aux moins de 18 ans au cinéma. Un fait rare d’une manière générale, encore plus pour le genre horrifique : il faut en effet remonter à 2006 et Saw 3 pour voir un telle sanction. Habituellement, c’est plutôt la représentation du sexe qui est condamnée (comme le montre ce classement Allociné). Les distributeurs ESC Editions, Shadowz Films et Factoris Films ont regretté cette décision, dans un communiqué commun publié le 4 octobre.

Ce qui cloche avec Terrifier 3

ESC Editions, Shadowz Films et Factoris Films croyaient s’en sortir avec une interdiction aux moins de 16 ans, comme ce fut le cas pour Terrifier 2 en 2022. Mais Terrifier 3 semble aller toujours plus loin dans l’extrême, ce qu’assume pleinement le réalisateur. « Croyez-moi, je vous garantis que les cinq premières minutes de ce film seront très controversées (…). Si vous pensiez que le règne de terreur d’Art le Clown était extrême dans le deuxième film, alors vous n’avez encore rien vu. » Dans le premier Terrifier, inédit en salle, on voyait quand même une femme se faire littéralement scier en deux. On se demande ce qui pourrait être pire…

Damien Leone estime d’ailleurs qu’aucun grand studio n’aurait signé Terrifier 3 à la simple lecture des cinq premières pages du script. Il y a pourtant un intérêt financier : alors que Terrifier, doté d’un budget dérisoire (pour ne pas dire amateur), n’a rapporté qu’un peu plus de 400 000 dollars au box-office mondial, Terrifier 2 a dépassé les 15 millions de dollars.

On note aussi un plébiscite croissant : Terrifier 2 affiche un score de 86 % sur Rotten Tomatoes, tandis que Terrifier 3 grimpe à 89 %. « C’est un film qui s’épanouit dans sa propre mission macabre, et il accomplit cette mission avec un talent indéniable », note par exemple Slashfilm sur le troisième volet, bien reçu dans les festivals. Bref, il y a une appétence pour cette saga articulée autour d’un clown tueur, qui s’amuse à tuer ses victimes avec une violence immense.

Les distributeurs estiment que l’interdiction aux mineurs va nuire au succès commercial du film, puisqu’il sera plus difficile à vendre. À leurs yeux, Terrifier 3 est « un film d’auteur s’inscrivant dans la plus pure tradition du genre dit slasher, à la violence parfaitement ‘grand-guignolesque’ et irréaliste ». Ils se cachent derrière un ton qui ne se prend pas du tout au sérieux et, ainsi, les effluves de sang s’inscrivent dans une démarche artistique. On peut aussi voir le verre à moitié plein : pour un film qui érige le gore au rang d’art, une telle sentence est une forme d’accomplissement.

