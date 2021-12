Ubisoft a enfin donné des nouvelles de la saga Splinter Cell. Et c’est avec un remake du premier opus qu’elle va opérer un retour particulièrement attendu.

Ubisoft aurait pu choisir la cérémonie des The Game Awards 2021 pour annoncer la (bonne) nouvelle. On se contentera d’une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube le 15 décembre. Dedans, on apprend que la saga Splinter Cell va bel et bien faire son grand retour, près de dix ans après la sortie de l’épisode Blacklist (c’était en 2013), à une date pour le moment inconnue.

Pour redorer le blason de la licence d’espionnage, Ubisoft ne prendra pas un risque immense : le prochain Splinter Cell sera un remake du premier, dont le lancement avait été couronné de succès en 2002 — d’abord sur la console Xbox. Le développement a été confié au studio situé à Toronto, qui fera appel au moteur graphique Snowdrop pour réinventer le jeu d’infiltration. Cette technologie a déjà fait des merveilles dans The Division et The Division 2, en attendant les adaptations des univers Avatar et Star Wars.

Splinter Cell enfin de retour

La décision de passer par la case remake est loin d’être illogique pour Ubisoft, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui Splinter Cell. Après trois premiers opus très réussis, la franchise s’est quelque peu perdue en route. La deuxième trilogie, composée de Double Agent, Conviction et Blacklist, a trop tiré sur la corde et fini par plonger Splinter Cell dans une routine lassante. Sans compter que l’activité d’espionnage a peu à peu cédé sa place au profit de l’action.

Évolution des notes de la saga Splinter Cell (source : Metacritic) :

Splinter Cell : 93/100

Splinter Cell: Pandora Tomorrow : 93/100

Splinter Cell: Chaos Theory : 94/100

Splinter Cell: Double Agent : 89/100

Splinter Cell: Conviction : 85/100

Splinter Cell: Blacklist : 82/100

Splinter Cell // Source : Ubisoft

Avec un remake de Splinter Cell, Ubisoft espère donc pouvoir raviver la flamme, sachant que, pour l’heure, aucune image n’a été diffusée. Dans la courte description partagée sur YouTube, on peut quand même lire que l’entreprise compte s’appuyer sur les arguments qui ont fait de Splinter Cell l’un des meilleurs jeux de la Xbox (il est dans notre top 5 commémorant les 20 ans de la console) — à commencer par des effets d’ombre et de lumière ultra pointus.

« Nous allons repartir de zéro, nous allons mettre à jour la partie visuelle, ainsi que certains éléments de design pour répondre aux attentes des joueurs », explique le producteur Matt West dans une interview publiée sur le site d’Ubisoft. Il tient tout de suite à rassurer les fans : l’esprit des premiers jeux restera intact et ce remake de Splinter Cell conservera, par exemple, sa structure linéaire (pas de monde ouvert). Ubisoft entend reprendre le slogan du premier jeu, qui était « Stealth Action Redefined », soit « L’infiltration et l’action redéfinies », mais avec une approche plus moderne.