Le jeu S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl a été développé par un studio situé en Ukraine. Par conséquent, faire l’acquisition du jeu soutiendra indirectement un pays toujours en guerre contre la Russie.

En production depuis de nombreuses années, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl s’apprête enfin à sortir sur les consoles Xbox et sur PC. Le jeu a connu un développement animé, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Ainsi, le studio GSC Game World fut longtemps basé à Kiev avant de connaître un déménagement forcé en République Tchèque. L’entreprise a même dû déplorer la disparition de l’un de ses employés, Volodymyr Yezhov, engagé et mort sur le front. Elle a aussi subi du hacking.

Par conséquent, faire l’acquisition de Stalker 2 revient à soutenir indirectement l’Ukraine, ce que le gouvernement russe a d’ailleurs compris. Comme le rapporte Gamekult dans un article publié le 15 novembre, citant l’agence de presse gouvernementale, la Russie condamnera l’obtention du jeu sur ses terres, sachant que GSC Game World n’y vend plus ses produits (il existe de nombreux moyens détournés pour les obtenir, comme les VPN ou l’importation).

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl // Source : GSC Game World

Stalker 2, ou l’imbroglio du lancement commercial

« Je pense que Stalker 2 a officiellement toutes les chances d’être banni en Russie », a confié le député Anton Gorelkin. Des mesures pénales pourraient être prises contre celles et ceux qui tenteront de l’obtenir, s’il s’avère que S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl véhicule des messages illégaux — comme « l’extrémisme, l’apologie du terrorisme, l’incitation à la haine ethnique, etc. » Et à Anton Gorelkin de rappeler que les éditeurs occidentaux ne sont rangés derrière l’Ukraine, quand les studios russes sont bloqués dans leur pays domestique. En bref, le lancement du jeu est entaché d’un conflit politique qui, bien sûr, lèsera les joueuses et joueurs russes.

Bien entendu, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl n’est pas censuré en France et vous pourrez l’acquérir sans aucun souci. Il sera même disponible dans le Xbox Game Pass dès le jour de son lancement, prévu pour le 20 novembre 2024.

Toutefois, si vous souhaitez soutenir davantage l’Ukraine, il y a des plateformes de distribution à privilégier. On pense au Microsoft Store, comme le rappelle la page X (ex-Twitter) de Xbox News for Korea le 18 novembre. Il y a aussi l’Epic Games Store en alternative, en gardant à l’esprit que le prix du jeu est le même partout : 59,99 €.

Pourquoi faire l’acquisition de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sur le Microsoft Store plutôt que Steam, par exemple ? Pour une question de taxes. Valve prélève entre 20 et 30 % des revenus générés (plus ils sont élevés, moins la taxe l’est), contre 12 % pour le Microsoft Store (depuis août 2021) et l’Epic Games Store. Ce qui veut dire que GSC Game World recevra plus d’argent de votre part si vous n’achetez pas le jeu sur Steam. Soit un excellent moyen d’exprimer votre soutien à une société qui a beaucoup souffert.

GamesPlanet nous a confirmé par mail « qu’il est distributeur officiel du jeu » et qu’il « rétribue justement l’éditeur directement », rappelant qu’ils leur ont avancé de l’argent au début de la guerre pour « les aider à se relocaliser et finir le jeu ». Vous aurez 20 % de réduction avec le code STALKER.

Retrouvez Stalker 2 sur GamesPlanet STALKER

