Lecture Zen Résumer l'article

Plus de 20 ans après son chef-d’œuvre absolu, le réalisateur Ridley Scott ressuscite son péplum iconique pour Gladiator 2, une suite très attendue, au cinéma dès ce mercredi 13 novembre 2024. Mais le résultat est-il à la hauteur des espérances ? Notre avis, sans spoilers.

Dès ses premières secondes, Gladiator 2 nous prévient : les références à son aîné seront légion, pendant plus de 2h30. La suite du péplum culte des années 2000, toujours dirigée par Ridley Scott (Thelma et Louise, Alien), commence ainsi comme un lointain écho au premier, par des mains effleurant délicatement des grains de blé. Mais cette fois, l’acteur Russell Crowe n’est plus de la partie, puisque son fameux personnage, Maximus, a passé l’arme à gauche lors des événements finaux de Gladiator.

Situé environ 15 ans après cette quête de vengeance, face à l’effroyable empereur Commodus, ce deuxième chapitre érige un nouveau héros face à l’adversité : le jeune Lucius, incarné ici par un Paul Mescal (Normal People) plus musclé que jamais et encore plus taiseux qu’à son habitude. Pour se venger du général Acacius, qui a détruit sa vie, il suit alors les traces de Maximus et entre à son tour dans l’arène du Colisée, à Rome. Mais plus de 20 ans plus tard, Gladiator opère-t-il un retour gagnant ? Malheureusement, la réponse est plutôt négative, puisque cette suite nous hurle dans les oreilles en permanence qu’elle se revendique de l’héritage du premier volet.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Gladiator 2 est sauvé in extremis des limbes de l’enfer

Proposer une suite à un monument du septième art constitue toujours un immense risque. En dehors d’exceptions comme Mad Max : Fury Road ou The Dark Knight, les probabilités pour finir dans les méandres des pires plateformes de streaming sont malheureusement très élevées. Pourtant, sur le papier, Gladiator 2 avait tout pour ne pas rejoindre ces limbes de l’enfer : un premier volet exceptionnel, le retour de Ridley Scott derrière la caméra, la réunion de deux acteurs à l’immense popularité, avec Denzel Washington (Philadelphia) et Pedro Pascal (The Last of Us), mais aussi l’ascension de deux jeunes stars avec Paul Mescal et Joseph Quinn (Stranger Things).

Pedro Pascal, toujours au top dans Gladiator 2. // Source : Paramount

Alors, pas de panique : le casting est évidemment impeccable pendant toute la durée de Gladiator 2 et vous pourrez continuer à nourrir une obsession pour ces quatre comédiens en toute tranquillité, rassurez-vous. La distribution sauve d’ailleurs le film entier de la noyade, en proposant des personnages masculins diversifiés et parfaitement mis en lumière. Mention spéciale à Denzel Washington, déjà porté aux nues par l’ensemble de la presse et du public, pour son interprétation tout en nuances d’un bourgeois de l’ombre, toujours avide de nouvelles dominations à exercer sur Rome.

Oui aux scènes d’action, non aux requins

Mais une fois les acteurs préservés du fiasco, que reste-t-il à Gladiator 2 pour se défendre ? Et bien la réponse risque de vous surprendre puisqu’il s’agit de… requins et de singes sous stéroïdes. Autant dire que ces nouveautés, qui font leur entrée fracassante dans l’arène du Colisée notamment, ne relèvent clairement pas du chef-d’œuvre.

Paul Mescal affronte… des requins // Source : Paramount Pictures Germany

Ces deux séquences frôlent même le ridicule, tant elles semblent éloigner de ce qui faisait tout le sel de Gladiator. On peut tout de même être impressionné par ces scènes d’action, c’est vrai. Mais l’ensemble bénéficie surtout du contexte favorable de la salle de cinéma, pour rendre les émotions toujours plus intenses, et pas vraiment d’une réelle esthétique à couper le souffle.

Imiter Gladiator ou tomber dans la surenchère gratuite ?

En réalité, après avoir vu Gladiator 2, on se questionne surtout sur les intentions de Ridley Scott, qui semble franchement tiraillé derrière la caméra de cette suite. D’un côté, la tendance se situe clairement du côté de la surenchère, en proposant toujours plus de divertissement et de sang aux spectateurs, quitte à sombrer dans l’absurde. Mais cette volonté de surpasser à tout prix le premier chapitre se heurte à une autre envie complètement contradictoire : celle de coller à l’identique à l’univers de Gladiator, jusque dans les moindres détails.

Une ambition qui vire, elle aussi, à la caricature, tant les liens avec le scénario et les forces du premier film apparaissent comme forcés. Sans en dire trop, la simple existence de Lucius, le personnage principal donc, ainsi que les différentes étapes de son parcours, sont franchement écrites à la truelle.

Paul Mescal fait ce qu’il peut dans le rôle de Lucius // Source : Gladiator 2

Certaines réactions du héros finissent donc par ne pas avoir vraiment de sens, comme s’il manquait des scènes entières pour nous expliquer son cheminement psychologique dans sa totalité. Résultat : on peine réellement à s’attacher à ce personnage, ainsi qu’à tous les autres du film, nous laissant de marbre lors de toutes les séquences émotions proposées par le péplum.

Le savoir-faire de Ridley Scott n’est pas tout à fait mort

À l’inverse, que dire de la réutilisation de différentes scènes cultes de Gladiator, qui ne servent qu’à nous rappeler la grandeur du premier et le statut de pâle copie que représente le second ? Et si Hans Zimmer ne dirige cette fois pas la musique, laissant la place à Harry Gregson-Williams (Le Dernier Duel), vous pouvez tout de même vous attendre à entendre le fameux thème du film, comme un lointain écho du passé.

Joseph Quinn en méchant plus ou moins charismatique // Source : Paramount Pictures Germany

Au milieu de ce chaos, qui imite donc en permanence plutôt qu’il ne réinvente, jusqu’à un final risible, émergent tout de même de belles idées de mise en scène, qui nous prouvent que le savoir-faire de Ridley Scott n’est pas complètement mort. L’utilisation d’un noir et blanc profond pour représenter le deuil ainsi que le propos touchant autour de la transmission et des rêves que l’on laisse derrière soi permettent ainsi à quelques rares séquences de nous émouvoir, de temps à autre.

Paradoxalement, vous ne passerez donc pas un mauvais moment devant Gladiator 2 : le spectacle est présent à chaque seconde, avec des scènes d’action à tous les coins de Rome. Mais devant les dernières secondes du film, très énervantes, on ne peut s’empêcher de ne rêver qu’à une chose : qu’on nous rende Maximus, par pitié.

Le verdict 5/10 Gladiator 2 Voir la fiche Il n’y a pas d’offres pour le moment On a aimé Un casting impeccable

Pedro Pascal pour toujours ❤️

Des thématiques touchantes

Denzel Washington, toujours au sommet

Du grand spectacle

Les scènes en noir et blanc On a moins aimé Des requins ?!

Des singes sous stéroïdes ?!

La dernière scène, au secours

Une redite inutile du premier

Un héros aux décisions étranges À première vue, le contrat de Gladiator 2 semble parfaitement rempli : un casting aux petits oignons, des séquences d’action efficaces et l’histoire universelle d’un homme du peuple qui défie les tout-puissants. Mais lorsque l’on s’approche davantage, il faut avouer que cette suite du péplum des années 2000 sent le réchauffé à plein nez. Résultat : on sort de la salle de cinéma en ayant découvert un divertissement convenable, mais qui manque terriblement de personnalité. Un conseil : passez votre chemin et prenez plutôt 2h30 pour revoir le premier Gladiator dans le confort de votre canapé.

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez-nous sur WhatsApp !