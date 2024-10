Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous aimez les jeux de plateau, La Fnac propose une offre sur les jeux de société qui permet de se faire plaisir. Pour trois jeux ajoutés dans votre panier, vous n’en payez que deux. Voici une petite sélection de jeux pour vous aider dans votre choix.

C’est quoi, l’offre jeux de société sur La Fnac ?

Jusqu’au 06 novembre 2024 inclus, pour l’achat de deux jeux de société sur le site de La Fnac, le 3ᵉ jeu est offert. Ajoutez trois jeux dans votre panier pour voir l’offre s’appliquer automatiquement sur le moins cher des trois.

Quels jeux de société choisir pour jouer entre amis ?

1. Trou Noir : le jeu de culture générale amusant

Trous Noir est un jeu de culture générale d’ATM Gaming, de 2 à 16 joueurs, vendu au prix de 27,99 € sur La Fnac.

Trou Noir est un jeu de culture générale, digne successeur du Trivial Pursuit, qui modernise la recette pour des parties plus dynamiques, et bien plus amusantes. Les joueurs doivent répondre à des questions sur des thématiques variées, de la culture populaire à l’astronomie, afin de ne pas perdre de points. Celui ou celle qui tombe à zéro, dans la case du trou noir, a perdu. La joueuse ou le joueur le plus haut placé sur le plateau remporte la partie.

En plus des cartes classiques, vous retrouverez des cartes Cauchemars avec plusieurs questions à répondre à la suite, des cartes Info ou Intox, ainsi que d’autres cartes spécifiques qui apportent leur lot de variantes.

2. Micro-Macro Crime City : le jeu d’enquête en solo ou à plusieurs

Micro-Macro: Crime City est un jeu de Spielwise disponible au prix de 24,99 €.

La ville de Crime City est le théâtre de nombreux crimes, du petit larcin au meurtre calculé. C’est aussi votre terrain de jeu, sous la forme d’une immense carte de 75 × 110 cm. Vous devrez y mener des enquêtes, de plus en plus longues et complexes, afin de vous familiariser avec la carte qui regorge de détails et de personnages.

Les crimes se mélangent dans des scènes de vie quotidienne, et c’est à la manière d’un cherche et trouve géant que vous devrez résoudre les énigmes dispersées sous vos yeux. Après avoir dévoilé les cartes Enquêtes, vous devrez chercher des indices dans la ville et remonter le cours des événements, pour trouver le ou les coupables.

3. Zombie Kidz Evolution : le jeu de survie en équipe

Zombie Kidz Evolution est un jeu édité par Le Scorpion Masqué, au prix de 22,99 €.

Zombie Kidz Évolution est un jeu coopératif à faire en famille ou entre amis, qui se déroule lors d’une invasion de zombies tout ce qu’il y a de plus classique. Vous devrez faire équipe afin de repousser les hordes de zombies et fermer les portails de l’école où vous êtes réfugiés. C’est dans le hub central que vous devrez établir une stratégie pour sécuriser l’établissement.

Des lancers de dés vous permettent d’effectuer plusieurs actions de déplacement ou d’attaque. Le jeu peut paraître simple au premier abord, mais Zombie Kidz Evolution est un jeu qui évolue. Vous serez amenés à remplir des objectifs qui ajoutent de nouvelles cartes et règles au jeu, comme de nouveaux pouvoirs, ou de nouveaux ennemis. De quoi faire durer le plaisir.

4. La Colline Aux Feux Follets : le jeu idéal pour les plus jeunes

La Colline Aux Feux Follets est un jeu de Gigamic, vendu au prix de 38,99 €.

De méchantes sorcières ont dérobé le cristal magique du grand enchanteur. C’est à vous, apprentis magiciens, que revient la mission de les empêcher de rejoindre le bas de la colline. Vous devrez arriver avant elles, en traversant les chemins sinueux de la forêt. Pour ce faire, vous devrez faire descendre vos figurines de magiciens à l’aide de billes de couleur, le long du plateau en pente. Si votre bille touche un magicien, descendez ce dernier à la prochaine zone, et si au contraire, elle touche une sorcière, c’est elle qui descend.

Toute la difficulté du jeu réside dans le placement des billes. Un choix judicieux vous fera prendre une avance considérable sur les sorcières. Une mauvaise décision, et la partie prend alors une autre tournure. Un excellent jeu pour les enfants.

