La dernière comédie romantique de Netflix, avec Kristen Bell (Veronica Mars) et Adam Brody (Newport Beach), squatte actuellement le top 10 de la plateforme. Mais une saison 2 est-elle envisageable pour Nobody Wants This ?

Depuis la sortie de Nobody Wants This, le 26 septembre 2024, le couple formé par Joanne et Noah, une podcasteuse sexo et un rabbin sexy, envahit les réseaux sociaux, passionnés par cette romance idyllique. Il faut dire que la série permet la réunion inattendue de deux stars des années 2000 : Kristen Bell (Veronica Mars) et Adam Brody (Newport Beach). Leur alchimie est indéniable au fil des 10 épisodes adorables de cette romcom, parfaite pour l’automne. Mais une saison 2 est-elle possible pour la série ?

Quand sort la saison 2 de Nobody Wants This ?

La fin de la saison 1 de Nobody Wants This nous laisse sur un cliffhanger : Noah va-t-il choisir sa carrière, avec une promotion inespérée pour devenir grand rabbin, ou Joanne, qui ne semble pas encore prête à se convertir au judaïsme pour lui ?

Pour le moment, Netflix n’a pas encore pris la décision de renouveler ou d’annuler la série, au grand désarroi des nombreux fans de romcom, qui sont tombés sous son charme. En général, la plateforme attend une période de 28 jours après la sortie, avant de donner son verdict.

La série étant toujours dans le top 3 à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous pouvons tout de même parier sur un feu vert de la part du géant du streaming, concernant une saison 2. Cependant, d’autres séries très appréciées, comme Kaos, viennent injustement d’être annulées. Les choix de Netflix sont donc très imprévisibles.

Du côté de la créatrice de Nobody Wants This, Erin Foster, l’envie de donner une suite aux aventures de Joanne et Noah est en tout cas bien présente : « Nous recevons déjà de nombreux retours positifs sur la série », raconte-t-elle auprès d’IndieWire. « Je pense que les discussions ont déjà commencé à avoir lieu, au sujet d’une saison 2. L’histoire des premiers épisodes se déroule vraiment lentement. Donc si une saison 2 existe un jour, je voudrais juste reprendre là où nous nous sommes arrêtés et continuer à y aller doucement, puisque je ne veux pas que nous avancions trop vite. Je veux que ma série soit diffusée le plus longtemps possible ! »

On espère également revoir très vite Joanne et Noah, pour toujours plus de scènes romantiques aussi réconfortantes qu’un bon chocolat chaud.

