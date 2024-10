Lecture Zen Résumer l'article

Dans le catalogue des produits adaptés de l’univers Star Wars, Lego propose une réplique détaillée de C-3PO, le célèbre droïde. Avec sa dégaine, on croirait assembler un bonhomme O’Cedar.

Quand on pense à Star Wars, C-3PO n’est clairement pas le personnage auquel on pense en premier. Pourtant, le droïde apparaît dans les neuf films de la saga Skywalker — sans aucune exception. Il faut dire que son côté gaffeur, couplé au fait qu’il n’a strictement rien de badass, le rend, au mieux, attachant. Il bénéficie quand même d’une petite cote de popularité, suffisante en tout cas pour que Lego se penche sur son cas.

Des figurines C-3PO, il en existe depuis 25 ans dans le catalogue de la firme danoise, soit depuis la diffusion de La Menace fantôme (l’épisode 1 de la prélogie). Mais, en 2024, Lego offre enfin un hommage appuyé au robot, avec une reproduction beaucoup plus ambitieuse, composée de très exactement 1 128 pièces et d’une poignée d’autocollants. Pour 140 €, c’est surtout un moyen d’assembler un bonhomme O’Cedar plus futuriste.

Mannequin O’Cedar Lego C-3PO

Vous vous souvenez du bonhomme O’Cedar ?

Au cas où vous l’auriez oublié, O’Cedar est une marque de produits d’entretiens spécialisée dans le nettoyage du bois. Et elle dispose d’une mascotte : le célèbre mannequin articulé, particulièrement prisé des artistes et connu pour ses multiples articulations (qui permettent d’imaginer des positions avec une grande précision). Et quand on voit ce C-3PO en Lego, il est difficile de ne pas penser à ce bonhomme de bois (sachant que la multinationale vend elle-même un vrai bonhomme en bois).

Le Lego C-3PO mesure presque 40 centimètres de haut // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Attention, ce C-3PO n’est pas aussi agile que son homologue O’Cedar. Il possède beaucoup moins d’articulations. On pourra simplement bouger sa tête, faire pivoter ses épaules vers le haut et ajuster ses mains et ses doigts. Disons que cela respecte son statut de robot à la coque rigide. Dans les films, on n’a jamais vu C-3PO taper le sprint de sa vie ou faire des pirouettes. Lego s’adapte à ces contraintes avec grand plaisir.

Des lingots d’or Lego pour donner de la texture au dos // Source : Maxime Claudel pour Numerama

L’assemblage de ce C-3PO est plutôt plaisant, même s’il est répétitif sur certaines étapes (la symétrie des bras et des jambes, malgré l’asymétrie des couleurs) et assez rapide pour un expert (en moins de deux heures, l’affaire est pliée). Les collectionneurs seront surtout ravis d’accéder à un inventaire fourni de pièces dorées, dont certaines avec un vrai effet « or », et argentées. En tout cas, la ressemblance est assurée et le sujet est suffisamment grand (38 centimètres de haut) pour garantir un niveau de détails impressionnant. Le côté anguleux est respecté et les designers ont même pensé aux petits pistons au niveau des bras. Une fois encore, Lego fait des miracles en recyclant des pièces pensées pour un autre usage.

La statue de brique est fixée à un socle pour tenir parfaitement debout // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Comme il s’agit d’un produit d’exposition, le C-3PO est fixé sur un socle de couleur beige, symbolisant le sable de Tatooine — la planète où il est assemblé par Anakin Skywalker. Il est livré avec un présentoir donnant quelques détails sur lui (exemple : le fait qu’il puisse parler plus de six millions de formes de langages), une minifigurine à son effigie et une brique rappelant les 25 ans de mariage entre Lego et Star Wars. Ce C-3PO sera éventuellement à associer au R2-D2 de la même collection.

