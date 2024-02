Helldivers 2 attire de plus en plus de monde. Les développeurs n’avaient pas nécessairement prévu un tel trafic sur leur jeu multijoueur disponible sur PC et PS5.

« Serveurs complets. Veuillez ressayer plus tard » : voilà le message que j’ai pu lire le dimanche 18 février 2024, peu après 23h, alors que je voulais lancer une partie d’Helldivers 2 — le phénomène du moment. Un ami me confiait qu’il avait eu des soucis à se connecter pendant tout le week-end. Le jeu, disponible sur PS5 et PC depuis le 8 février, est victime de son incroyable succès : en raison d’un bouche-à-oreille ultra-positif, tout le monde veut jouer à Helldivers 2.

Sauf que les développeurs n’avaient visiblement pas anticipé un succès aussi massif. Helldivers 2 fait partie de ces rares titres qui observent une courbe de croissance plus d’une dizaine de jours après sa sortie. Les statistiques de Steam le prouvent : le pic record de joueuses et de joueurs connectés en même temps a été réalisé ce lundi 19 février (407 833). Il était de 150 000 après le premier week-end.

Un message d’erreur dans Helldivers 2. // Source : Capture PS5

Trop de gens veulent jouer à Helldivers 2

Le studio Arrowhead Game Studios est conscient des nombreux soucis observés par les serveurs d’Helldivers 2. Dans un tweet publié le 17 février, il confiait : « Malgré nos meilleurs efforts pour augmenter la capacité de nos serveurs afin de contenter tous ceux qui veulent se battre pour la liberté, nous rencontrons des problèmes de capacité. Nous travaillons encore sans relâche pour résoudre ce souci et nous espérons déployer un correctif aussi vite que possible. » Les développeurs multiplient les mises à jour pour offrir une meilleure assise technique à leur jeu.

Le succès d’Helldivers 2 est croissant // Source : Capture d’écran SteamDB

Pour le moment, le public ne semble pas trop lui en tenir rigueur :

La note moyenne affichée sur Metacritic est de 8,5 sur 10 (83 sur 100 pour la presse) ;

Sur Steam, Helldivers 2 affiche des évaluations « plutôt positives » (plus de 80 000 récoltées).

Ouvertement inspiré de Starship Troopers, Helldivers 2 attire, car il met la coopération au centre du gameplay et parce qu’il peut procurer des moments assez inoubliables. Pour passer une soirée animée avec des amis, il est un candidat plus que sérieux. En prime, il s’appuie sur un challenge élevé qui tranche avec son ton loufoque.

Bien évidemment, ce succès n’a pas été échappé à Phil Spencer. Le grand patron de Xbox a confié à Game File (via Gamespot) : « Quand je vois un jeu comme Helldivers, et c’est un grand jeu, félicitations aux équipes pour le lancement sur PC et PlayStation, je me demande si ça aide vraiment l’industrie de ne pas le voir sur Xbox. » Une chose est sûre : une disponibilité sur Xbox n’aiderait pas les serveurs d’Helldivers 2.

