La franchise de Pixar vient d’annoncer le grand retour de Woody et Buzz dans Toy Story 5, à l’occasion de la convention D23 de Disney. Cette fois, la menace sera immense : celle des écrans dans la vie des enfants.

Quand il n’y en a plus, il y a en a encore. Alors que l’on avait quitté Woody et Buzz dans le final émouvant de Toy Story 4, s’apprêtant à faire chemins séparés, Pixar vient d’annoncer leurs grandes retrouvailles pour le cinquième volet.

À l’occasion de la convention mondiale D23 de Disney, qui s’est tenue du 9 au 11 août 2024, la firme américaine a ainsi dévoilé une première image de Toy Story 5, et on peut difficilement faire plus moderne que les grands méchants de cette suite : les écrans.

Bonnie et ses jouets dans Toy Story 5 // Source : Pixar

Une armée de 50 Buzz, vers l’infini et au-delà

Toy Story a toujours parfaitement capté l’air du temps et les centres d’intérêt fluctuants des enfants. Dans le premier volet, déjà, à l’aube des années 2000, la saga de Pixar abordait l’arrivée des jouets électroniques, dotés de la parole et de nombreux gadgets, beaucoup plus attrayants que leurs cousins plus anciens.

Mais alors que la sortie de Toy Story 5 est prévue pour le 17 juin 2026 dans les salles, les temps ont changé, et désormais, c’est une autre forme de technologie qui absorbe les enfants : les écrans.

Une façon astucieuse pour Toy Story de se renouveler, tout en abordant des thématiques cruciales de société, alors même que l’existence d’un cinquième volet laissait les fans dubitatifs. Peu d’œuvres de fiction ont abordé l’impact des écrans sur les enfants, et la capacité de Pixar à transformer n’importe quel sujet en or pourrait bien enfin être l’occasion de le traiter avec nuance et délicatesse, notamment à l’attention des parents stressés.

Pour rendre le tout bien plus ludique (et complexe), une armée de 50 Buzz bloquée en mode jouet se dressera contre Woody et sa bande. Si l’on pourrait craindre un simple discours anti-écran, on peut tout de même être rassuré par la présence d’Andrew Stanton, l’un des plus grands réalisateurs de Pixar (Wall-E, Le Monde de Nemo, 1001 Pattes…), pour transformer cette rivalité entre les jouets et le numérique en nouvelle pépite du studio.

