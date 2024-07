Lecture Zen Résumer l'article

Pour préserver votre valise, on a pris soin de sélectionner des livres de SF récents, mais au format poche, à lire cet été 2024.

La science-fiction est, au fond, un voyage. Alors quoi de mieux, en vacances, de partir à double titre en embarquant un bon roman avec soi ? Mais on a pensé à tout : dans la valise, les livres prennent de la place, alors voici quelques bons romans de SF récents à embarquer.

Dark Matter (Blake Crouch)

Source : Totem/Gallmeister

Dark Matter est probablement le meilleur roman de SF sur les mondes parallèles, pour son humanité viscérale (adapté en série, celle-ci a été diffusée en 2024 sur Apple TV+). Ce voyage dans le multivers signé Blake Crouch démarre par le kidnapping de Jason, un professeur de physique, qui se réveille dans un monde où il ne reconnaît pas grand-chose : son fils n’est jamais né et il n’est pas marié à sa femme.

Pour retrouver sa vie et les gens qu’il aime, il se lance dans une course-poursuite à travers les dimensions, dans un polar scientifique mené tambours battants, haletant du début à la fin. Une valeur sûre.

Dark Matter, Blake Crouch, Traduit de l‘américain par Patrick Imbert, Gallmeister, 422 pages

Binti 1 et 2 (Nnedi Okorafor)

Source : Livre de Poche

Il n’est pas d’été sans une belle quête initiatique à dévorer au fil de pages magnifiquement bien écrites. Nnedi Okorafor vous livre ce plaisir sur un plateau dans Binti et sa suite. Alors qu’elle était destinée à reprendre la boutique d’astrolabes de ses parents, par tradition, la brillante Binti est finalement admise dans une prestigieuse université intergalactique. S’entame alors un voyage plus que périlleux dans l’espace.

Bonne nouvelle : le deuxième et dernier tome vient tout juste de sortir chez le Livre de Poche. Les deux livres, assez courts, forment ensemble une duologie spatiale passionnante, portée par une héroïne forte et touchante, à lire absolument.

Binti, Nnedi Okorafor, Le Livre de Poche, Traduit par Hermine Hémon, 320 pages

Binti 2 : La Mascarade Nocturne, Nnedi Okorafor, Le Livre de Poche, Traduit par Hermine Hémon & Erwan Devos, 256 pages

Cité d’Ivoire (Jean Krug)

Source : Pocket

Avec Jean Krug, on avance 500 ans dans l’avenir, et l’on n’aime pas trop ce que l’on y voit. Les conditions de vie au 26e siècle ont été copieusement dégradées par le changement climatique. Résultat, la ville d’Iliane est enfermée dans un dôme. Mais entre la surveillance politique par IA et l’amincissement des ressources, il y a aussi du remous social à Iliane, sur fond d’inégalités. Il y aurait pourtant, plus loin, une autre ville, la Cité d’Ivoire. Le roman de Jean Krug conjugue le destin de trois personnages vers cette autre cité, qui serait libre, une utopie potentielle.

Voilà un roman qui parle pleinement à nos angoisses actuelles, entre écologie et modèle de société.

Cité d’Ivoire, Jean Krug, Pocket, 576 pages

Le Livre de M (Peng Shepherd)

Source : Livre de Poche

Vous prendez bien une petite dose de post-apo pendant vos vacances estivales ? Promis, le road trip vaut le détour quand il est signé Peng Sheperd. Le twist à l’origine de l’effondrement : des humains qui perdent leur ombre et, ce faisant, perdent aussi peu à peu la mémoire. La civilisation sombre alors dans le chaos.

Dans ce monde post-apocalyptique, nous suivons plusieurs parcours et points de vue, entre un homme qui cherche par exemple à retrouver sa femme, devenue une « sans ombre » ; ou encore une jeune iranienne, qui était venue aux États-Unis pour préparer les JO de tir à l’arc ; et Max, qui fait partie des sans-ombres ; sans compter « Celui qui rassemble ». Une quête multiple de réponses, une ode à l’importance des livres, une réflexion sur la mémoire, une histoire d’amour, et un rythme captivant : Peng Shepherd a livré un nouveau classique de la littérature post-apocalyptique.

Le Livre de M, Peng Shephard, Traduit par Anne-Sylvie Homassel, Livre de Poche, 736 pages

Les oubliés de l’amas (Floriane Soulas)

Source : Pocket Imaginaire

Au rang des aventures spatiales, Les oubliés de l’amas vous ravira du voyage, surtout qu’il répond en grande partie au genre de la « hard SF » (une SF scientifiquement solide) tout en restant accessible au commun des mortels. Nous voilà donc dans un futur où l’humanité a colonisé tout le système solaire, à l’exception de Jupiter.

Mais, autour de cette géante, s’est accumulé une sorte de cimetière de vaisseaux, une ceinture de débris, où œuvrent des recycleurs. L’héroïne, qui est une scientifique de formation, est recycleuse dans ce lieu où il ne fait pas vraiment bon vivre. Sa quête : retrouver son frère. Pour ce faire, elle devra intégrer des courses de vaisseaux illégales. Le livre de Floriane Soulas (Prix Utopiales 2022) est un beau cocktail de SF spatiale, entre de l’action hollywoodienne, de la science, des problématiques sociales et du suspense.

Les oubliés de l’amas, Floriane Soulas, Pocket, 832 pages

