Après Roland-Garros et juste avant les Jeux olympiques, les joueuses et les joueurs de tennis ont rendez-vous à Wimbledon, troisième tournoi du Grand Chelem de l’année. Où est diffusé l’événement sportif ?

Les fans de sport sont particulièrement gâtés en cette année 2024. Il y a quelques semaines, il y a eu Roland-Garros. En ce moment, on peut profiter des matchs de l’Euro 2024. En attendant les Jeux olympiques de Paris et le Tour de France, il y a Wimbledon — le troisième tournoi majeur de tennis de l’année 2024.

Les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs de tennis ont donc rendez-vous sur le gazon londonien, avec un gros titre à aller chercher. Cette édition 2024 s’avance avec une incertitude concernant la santé de Novak Djokovic, septuple champion ici. Le Serbe pourra-t-il vraiment défendre ses chances face à une concurrence bien armée ? Rien n’est moins sûr pour celui qui vise un 25e sacre du Grand Chelem.

Pourra-t-on regarder Wimbledon ? Oui, mais il faudra payer, comme chaque année.

Où voir l’édition 2024 de Wimbledon ?

Contrairement à Roland-Garros, tournoi organisé à Paris qui est notamment diffusé par France Télévisions, Wimbledon n’est proposé que sur une seule chaîne payante : beIN Sports. Le groupe détient les droits depuis 2014 et les a renouvelés jusqu’en 2028, comme le précisait L’Équipe dans un article publié en mars 2024.

Bien sûr, beIN Sports propose une couverture complète, partagée entre deux de ses canaux (notamment un multicam, pour suivre plusieurs matches en même temps). Les dix premiers jours, on alternera entre beIN Sports 1 et beIN Sports 2, et beIN Sports 2 et beIN Sports 3.

Par ailleurs, des consultants et analystes — Sébastien Grosjean, Fabrice Santoro ou encore Tatiana Golovin — sont mobilisés pour des émissions quotidiennes intitulées Centre Court (début et fin de journée).

Peut-on regarder Wimbledon 2024 en 4K ?

Hélas, la qualité 4K UHD (avec ou sans HDR) n’a jamais été le point fort de beIN Sports — la preuve avec l’impasse sur l’Euro 2024, quand TF1 et M6 propose un flux 4K, certes upscalé. A priori, il faudra se contenter d’un rendu en HD (1080p) pour l’édition 2024 de Wimbledon.

Qu’attendre de l’édition 2024 de Wimbledon ?

Jannik Sinner, numéro 1 mondial, a remporté l’Open d’Australie. Carlos Alcaraz vient d’empocher son premier Roland-Garros et arrive avec plein de confiance pour défendre son titre. Les deux hommes sont favoris. On gardera aussi un œil sur Alexander Zverev. Il y a enfin l’énigme Novak Djokovic, blessé à Roland-Garros et opéré au début du mois de juin. Sera-t-il de la partie ? Et s’il est là, quel niveau affichera-t-il, alors qu’il viserait plutôt l’or à Paris ?

Du côté des femmes, Aryna Sabalenka a les faveurs des parieurs, devant Iga Swiatek, qui vient de remporter une nouvelle fois Roland-Garros.

Quand a lieu le tournoi de Wimbledon 2024 ?

Wimbledon se déroule du 1er au 14 juillet. Les matchs débutent à 12h sur les premiers tours, puis à partir de 14h dès qu’on franchit les quarts de finales. Les finales, elles, commencent à 15h.

Quelles sont les dates de Wimbledon 2024 ?

Premiers tours du 1er au 6 juillet ;

Huitièmes de finale les 7 et 8 juillet ;

Quarts de finale les 9 et 10 juillet ;

Demi-finales femmes le 11 juillet ;

Demi-finales hommes le 12 juillet ;

Finale femmes le 13 juillet ;

Finale hommes le 14 juillet.

