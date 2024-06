Lecture Zen Résumer l'article

L’une des nouvelles zones du DLC d’Elden Ring s’appelle les bois abyssaux. Y séjourne une étrange créature qu’on ne peut pas vraiment combattre. L’idée est alors de lui échapper.

L’extension d’Elden Ring nous accueille dans une toute nouvelle région, baptisée le Royaume des ombres. Elle se compose de divers lieux, tous plus fascinants les uns que les autres. L’un d’entre eux s’appelle les bois abyssaux. Comme son nom l’indique, il prend la forme d’une immense forêt sombre, au sein de laquelle on n’a pas vraiment envie de mettre les pieds (on n’y voit pas grand-chose et on ne peut pas faire appel à notre monture, effrayée).

Les bois abyssaux, qui restent une zone assez tardive quand on joue à Elden Ring: Shadow of the Erdtree (on y accède depuis un cercueil caché, situé dans le Château noir), nous opposent notamment à une étrange créature. En apparence, elle n’a pas l’air très puissante : elle semble traîner sa misère, avec sa tête illuminée (qui rappelle une lanterne) et sa canne. En réalité, elle est très, très pénible.

Le petit conseil qui fait plaisir. // Source : Capture PS5

Il y a de l’infiltration dans le DLC d’Elden Ring

Quand on essaie de frapper ces créatures a priori inoffensives, il ne se passe absolument rien. Et pour cause : on ne peut pas les toucher. En revanche, elles ne se privent pas de nous plonger dans un état de démence, puis de disparaître pour venir nous poignarder. Si vous essayez de vous échapper, elles vous poursuivront sur un très long chemin, et il faudra alors esquiver au bon moment pour ne pas mourir.

Pour échapper à cet ennemi, il faut se cacher. // Source : Capture PS5

Comment survivre face à ces adversaires particulièrement coriaces ? La première option consiste à opter pour l’infiltration. On remarque en effet que les endroits où ces créatures rôdent sont remplis d’herbes hautes. Ni une ni deux, on s’accroupit et on avance en surveillant la ronde ennemie. Attention, FromSoftware, studio derrière Elden Ring, a pensé à un petit piège supplémentaire : il y a des fleurs étranges qui émettent un son puissant si on les effleure, ce qui alertera illico les créatures. Il est vraiment nécessaire de faire attention à tout.

Attention à cette plante qui alertera l’ennemi… // Source : Capture PS5

L’alternative implique d’engager le combat et de réaliser une parade parfaite au moment où la créature tente de nous achever. Le timing est particulièrement serré et seules les personnes les plus douées sauront y parvenir. En cas d’échec, c’est le game over assuré.

Pour tout voir de Shadow of the Erdtree, vous allez devoir forcément passer par ces bois abyssaux, quand bien même il s’agit d’un environnement atroce. Avec cette stratégie articulée autour de l’infiltration, le périple devrait être un peu plus simple.

Pour aller plus loin Les conditions d’accès au DLC d’Elden Ring mettent une bonne partie des joueurs sur le carreau

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !