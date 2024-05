Lecture Zen Résumer l'article

Les Sims 4 se coltine des bugs depuis maintenant trop d’années. La situation est devenue suffisamment alarmante pour qu’Electronic Arts prenne le sujet très au sérieux et mobilise une équipe de nettoyage.

Sur la page Steam des Sims 4, on peut voir deux chiffres étonnants : le simulateur de vie phare d’Electronic Arts est associé à pas moins de 79 DLC, dont le coût total dépasse 1 200 €. Ce jeu fait le bonheur des fans depuis bientôt dix ans, et cela n’est pas près de s’arrêter. Tout n’est pas tout rose non plus : au-delà des frais exorbitants réclamés, Les Sims 4 est pénalisé par un nombre incalculable de bugs, accumulés sur une décennie à force de gonfler le contenu.

L’heure est visiblement aux bonnes résolutions pour Electronic Arts. Dans un tweet publié le 23 mai, la multinationale annonce avoir mobilisé une équipe spéciale dont la mission sera d’améliorer la santé technique des Sims 4. « Nous savons que des problèmes techniques sur les Sims 4 vous ont gênés avec le temps et on admet que cela cause beaucoup de frustration », peut-on lire.

Les Sims 4 // Source : Electronic Arts

Les Sims 4 va laver son « linge sale »

Electronic Arts précise que cette « team fraîchement formée » sera en mesure de déployer davantage de correctifs, dans un laps de temps plus court. L’entreprise a déjà pris rendez-vous avec les fans pour la fin du mois de mai, avec un premier patch qui optimisera Les Sims 4 (moins de crashs, une fluidité améliorée, un gameplay plus responsif). Par la suite, une nouvelle mise à jour devrait arriver tous les deux mois.

Sur cette page, on peut carrément découvrir une liste de tous les problèmes qui pénalisent Les Sims 4 — une liste que les développeurs appellent officiellement « linge sale » (un nom plutôt bien choisi). Ils invitent d’ailleurs les joueuses et les joueurs à témoigner dans les forums pour identifier des soucis. Le chantier a l’air vraiment colossal pour Les Sims 4. Et, sur Reddit, on peut observer une mobilisation, aussi, de la part des passionnés.

Pour Electronic Arts, il est crucial de maintenir Les Sims 4 dans un état satisfaisant. Non seulement il est important de respecter les personnes qui investissent du temps — et de l’argent — dans un jeu pensé pour durer. Mais, en prime, le cinquième épisode, annoncé depuis déjà un petit moment, est encore loin de la commercialisation. On rappellera par ailleurs que le contenu de base des Sims 4 est désormais 100 % gratuit, ce qui lui permet d’attirer toujours plus de monde. Les extensions, elles, restent payantes.

Pour aller plus loin Connaissez-vous l’étonnante histoire de la création des Sims ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !