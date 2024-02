Deux ans après son lancement, Elden Ring ne s’est pas encore totalement dévoilé à en croire Hidetaka Miyazaki, directeur de FromSoftware. Il resterait un petit secret à percer.

Elden Ring a franchi le cap des deux ans le 25 février 2024. Mais il n’est pas encore l’heure de le ranger au placard. En juin arrive son extension Shadow of the Erdtree (dont la première bande-annonce est époustouflante). En témoignent, aussi, les déclarations d’Hidetaka Miyazaki, qui indique qu’il y a encore un secret à découvrir.

Dans une interview accordée à IGN et publiée le 22 février, le directeur de FromSoftware a donné une bonne raison de (re)plonger dans Elden Ring. « À mes yeux, il y a encore un petit élément qui n’a pas été découvert », confie-t-il. Il ajoute : « Je pense que c’est une question de quand et pas une question de si. » Pour lui, ce « mystère » sera donc percé tôt ou tard, d’autant que les fans les plus assidus doivent maintenant être d’autant plus survoltés.

Elden Ring ne s’est pas encore entièrement dévoilé

Que pourrait être ce secret ? Difficile de le dire, tant Elden Ring regorge de richesse : un boss, un endroit bien caché, un personnage, un élément de narration, une petite quête, un objet, un sort… Tout est possible. Hidetaka Miyazaki précise quand même qu’il peut nécessiter une phase d’investigation ou être un simple élément sujet à l’interprétation (ce qui voudrait dire que le secret est déjà sous le nez de tout le monde). En tout cas, il est pressé que ce mystère soit dévoilé.

Hidetaka Miyazaki en profite pour mettre en exergue la manière dont les joueuses et les joueurs découvrent toujours plus de choses dans Elden Ring. Il explique que les développeurs sont « toujours surpris et ravis par la capacité des joueurs à explorer et à quel point les différentes communautés travaillent pour découvrir tous ces secrets ». Nul doute que les fans sont déjà en ordre de marche pour répondre à l’appel d’Hidetaka Miyazaki.

Il est habile, de la part de FromSoftware, de fournir des raisons de ne pas lâcher Elden Ring. Cela permet au RPG orienté action d’enregistrer des pics d’affluence qui dépassent les 100 000 utilisatrices et utilisateurs connectés en même temps sur Steam (108 626 le dimanche 25 février selon Steamcharts). Un tel volume n’avait plus été observé depuis janvier 2023 (106 913) et on imagine que ces chiffres pourraient se maintenir d’ici l’arrivée de Shadow of the Erdtree.

