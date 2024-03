L’éditeur Funcom profite de la sortie en salle de Dune 2 pour en dévoiler davantage sur son jeu vidéo Dune: Awakening. Il ne s’agira pas d’une adaptation pure et dure des films, bien que Funcom travaille en collaboration avec Legendary Pictures.

Maintenant que Dune 2 est sorti dans les salles obscures, l’attente risque d’être longue jusqu’à la diffusion d’un éventuel troisième film. Mais figurez-vous que Funcom pourrait nous aider à patienter grâce au jeu vidéo Dune: Awakening, qui s’est dévoilé dans une bande-annonce diffusée le 5 mars.

Beaucoup de fans des films de Denis Villeneuve vont sans doute se demander si Dune: Awakening est une adaptation directe de Dune et de Dune 2 (eux-mêmes adaptés du premier livre de Frank Herbert). Funcom travaille en collaboration avec Legendary Pictures, société de médias, notamment avec le partage de certains éléments artistiques, mais Dune: Awakening ne retracera pas l’histoire de Paul Atréides.

Le jeu Dune: Awakening sera un MMO

Disponibilité Dune: Awakening sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S à une date inconnue. MMO oblige, il y aura une bêta.

Pour offrir aux fans de l’univers Dune une aventure hors du commun, Funcom a opté pour un genre qu’il maîtrise : le MMO avec une emphase sur la survie. Cette décision est logique par rapport aux caractéristiques de l’univers imaginé par Frank Herbert. La planète Arrakis, dont le contrôle est convoité en raison de la présence de l’Épice, offre un cadre intéressant pour imaginer des mécaniques de survie. Ainsi, il faudra lutter pour obtenir de l’eau — une ressource précieuse et rare sur Arrakis. Les développeurs nous promettent un « monde ouvert unique et extrêmement ambitieux ».

La composante MMO implique qu’il faudra se faire des alliés dans Dune: Awakening, en plus de combattre des ennemis. On sera libre d’incarner qui on souhaite, avec des compétences héritées de l’un des deux ordres puissants (Mentats ou Bene Gesserit) et la filiation à une Maison (création d’une Maison mineure ou alliance à une Grande Maison existante). On pourra choisir d’être un spécialiste ou, au contraire, d’être polyvalent. La bande-annonce montre divers moyens de se déplacer sur Arrakis, sachant qu’il faudra veiller à éviter les immenses vers des sables. Dune: Awakening mettra par ailleurs la gestion de l’Épice au cœur du gameplay : il sera possible de la vendre et/ou de la consommer (avec de gros risques).

Dune: Awakening // Source : Funcom

À noter que Dune: Awakening devrait en mettre plein la vue grâce à l’utilisation du moteur graphique Unreal Engine 5. Avec ce choix plein de sagesse, on comprend pourquoi Legendary Pictures n’a pas peur de voir ses créations être réutilisées. Il y a d’ailleurs un making-of intitulé From Book to Film to Game qui renseigne sur la reconstitution d’Arrakis. Greig Fraser, directeur de la photographie au talent immense, y révèle certains secrets.

