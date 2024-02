Amazon Prime Video annonce reconduire Lol qui rit, sort pour une saison 5, avec en bonus une nouvelle série dérivée. Après Lol qui crie, sort (l’émission d’Halloween), la production de l’émission prépare LOL : IRL, qui fera sortir les candidats « dans la vraie vie ».

Imaginez croiser Jérôme Commandeur dans la rue, lui faire une blague et le voir résister au sourire ? C’est, en quelque sorte, le pitch de LOL : IRL, la future série dérivée de Lol qui rit, sort, qui arrivera dans quelques mois sur Prime Video.

Trois jours après avoir sorti les derniers épisodes de la saison 4 de LOL, le directeur des productions originales pour Prime Video en France, Thomas Dubois, a donné une interview au Figaro. Il révèle les futurs projets de la licence, qui est toujours aussi populaire en France.

LOL : IRL, des célébrités au supermarché

Les quatre saisons de Lol qui rit, sort et l’unique saison de Lol qui crie, sort ont un point commun : elles se passent dans un faux appartement de studio télé. Cette ambiance téléréalité a fait le succès de l’émission, mais la production veut désormais tenter quelque chose de différent. LOL : IRL se passera dans la rue, dans des magasins ou dans les musées, avec des célébrités obligées de ne pas rire au milieu de personnes normales, qui n’ont rien demandé. Elles pourront venir les perturber, pour les éliminer.

Amazon a confirmé les deux nouvelles séries. // Source : X

« On va faire un nouveau spin-off qui s’appelle “LOL : IRL” » annonce Thomas Dubois au Figaro. « Cette fois-ci, le jeu va se délocaliser, il ne sera pas plus en plateau, mais dans des lieux de la vraie vie. On teste autre chose. Cette règle efficace, qui est de ne pas rire, ne va plus avoir lieu uniquement dans un lieu fermé, qui est le plateau dans lequel on tourne à chaque fois, mais dans la vraie vie ».

Avec ce nouveau format, Thomas Dubois espère créer des moments « magiques » et inattendus, grâce aux interactions avec des inconnus. L’émission sera tournée entre juin et septembre, puisque les Jeux olympiques compliquent beaucoup de choses. Aucune décision n’a été prise sur le casting, qui pourrait faire revenir des anciens candidats, mais aussi en faire apparaître des nouveaux.

Parallèlement, Amazon tournera au même moment la saison 5 de LOL qui rit, sort, avec un casting presque bouclé. Lui reviendra dans le studio emblématique de l’émission. Une saison 2 de Lol qui crie, sort a aussi été mentionnée ces derniers jours, sans confirmation d’Amazon.

