La célèbre sitcom de 6 saisons Community quitte très bientôt le catalogue Netflix. Mais pas de panique, la série reste disponible en streaming en France.

C’est une série culte, à l’humour très « méta », qui s’en va de Netflix. Community et ses 110 épisodes, avec Donald Glover ou encore Alison Brie, quitteront d’ici peu le catalogue. C’est un départ à l’international : il en va de même dans les autres pays. Mais comment faire, alors, pour re-re-regarder les aventures de Jeff, l’avocat qui, en perdant sa licence, doit retourner à l’université ?

Quand est-ce que Community quitte Netflix ?

La série quittera le catalogue de Netflix le 31 mars 2024. Après cette date, il ne sera plus possible de voir Community sur le service de streaming, sauf si le contrat était finalement renégocié, ce qui n’est pas prévu.

Les personnages de Community reviendront bientôt dans un film faisant suite à la série. // Source : NBC

Où regarder Community en streaming ?

Quand une série quitte un catalogue, ce n’est jamais une bonne nouvelle : quelques fois, cela signifie que l’œuvre est au moins temporairement introuvable.

Pas de panique pour cette fois cependant, Community reste facile à trouver à l’heure actuelle : les six saisons de la série américaine sont disponibles sur Amazon Prime Video. Il n’est pas prévu que la sitcom quitte le catalogue Prime, donc vous avez tout le temps devant vous pour revoir les 110 épisodes.

À l’origine, seules les quatre premières saisons de Community étaient doublées en français (VF). C’est à l’arrivée en 2020 sur Netflix France que les saisons 5 et 6 étaient disponibles en VF. Désormais, cependant, Prime Video intègre également la VF pour l’entièreté de la série.

Bientôt une suite à Community

Ce n’est d’ailleurs pas la fin pour l’« univers » de Community : une suite est en préparation. Il s’agit plus précisément d’un film, qui verra tout le cast se réunir une nouvelle fois — et le créateur (Dan Harmon) sera aussi de retour. Dans une interview vidéo au micro d’Entertainment Tonight, Donald Glover a précisé que le script était « terminé ». Une bonne nouvelle, car le projet n’est plus seulement théorique.

Selon Joel McHale, l’interprète de Jeff, a indiqué à Deadline en février 2024 que le tournage du film commencera cette année. Ce sera une production Peacock, un service non disponible en France… restera donc à savoir comment l’on pourra le regarder.

