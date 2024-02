Un nouveau patch est déployé sur PC et PS5 pour Helldivers 2. Parmi les nouveautés, un dispositif anti-AFK : les joueurs et les joueuses qui ne sont plus actifs dans le jeu seront renvoyés à l’écran titre au bout de quinze minutes.

Helldivers 2 est assurément un succès qui a pris tout le monde par surprise, y compris Arrowhead, son studio de développement. Preuve en est : le jeu de guerre futuriste, qui reprend les codes du film Starship Troopers, connaît depuis février un engouement exceptionnel. À tel point, d’ailleurs, que les serveurs n’arrivent pas à suivre.

Depuis plusieurs jours, celles et ceux qui tentent de se connecter le soir font face au même message démotivant : « serveurs complets. Veuillez ressayer plus tard ». Il est alors possible de laisser la page de connexion retenter sa chance automatiquement plus tard, mais cela n’offre aucune garantie que l’essai suivant sera le bon.

Pour palier ce problème, des mesures à court terme ont été mises en place. À la mi-février, le studio a annoncé l’augmentation à 20 000 (au lieu de 10 000) le nombre de connexions chaque minute. Quant à la capacité totale de joueurs simultanés, elle n’a cessé d’être augmentée. Ces efforts n’ont toutefois pas suffi.

Les absents sont renvoyés à l’écran titre

En attendant des dispositions à plus long terme (et, peut-être, une relative lassitude d’une partie de la communauté), Arrowhead vient de mettre en place une nouvelle politique : l’éjection automatique d’Helldivers 2 de toute personne absente plus de quinze minutes. La règle vient avec le patch 1.000.11 pour PC et PlayStation 5.

Les joueurs et les joueuses inactifs seront renvoyés à l’écran titre. Arrowhead ne donne pas de précision sur son dispositif. On considère en général qu’une personne est inactive si son personnage est parfaitement immobile, et si le système ne détecte aucune action à travers la souris, le clavier, la manette ou même le casque audio.

Cette mesure est courante dans l’industrie du jeu vidéo. Elle est prise pour libérer de la ressource serveur, en évacuant les personnes qui n’ont pas l’air de jouer. C’est critique, en particulier si l’infrastructure tient difficilement la charge, en raison d’une affluence trop importante. Parfois, une option peut aussi être proposée pour signaler directement un « AFK ».

Pour Helldivers 2, cette mesure peut faire la différence. Lorsque les serveurs sont complets, il n’y a pas d’autre choix que d’attendre qu’une personne se déconnecte pour ajouter quelqu’un en file d’attente. C’est ce qu’expliquait le patron du studio, Johan Pilestedt, en février. Une façon aussi de s’assurer que tout le monde est pleinement engagé pour le bien de la démocratie contrôlée.

