Disponible sur PlayStation 5 et PC depuis le 8 février, Helldivers 2 est un jeu de tir qui associe mécaniques de gameplay réalistes et ton très second degré. Vous voulez vous lancer ? Il y a quelques précautions à prendre.

Les développeurs d’Helldivers 2 doivent être en train de sabrer le champagne : leur jeu, disponible depuis le 8 février sur PlayStation 5 et PC, est un immense succès. Sur Steam, aucun jeu édité par PlayStation n’a connu un meilleur lancement (avec un pic record qui titille les 200 000 personnes connectées en même temps).

Helldivers 2 est donc en train de devenir un petit phénomène. Et peut-être avez-vous envie de vous joindre à l’aventure. Attention, néanmoins, ce n’est pas une expérience très facile à appréhender. Il y a quelques points à connaître pour se lancer sereinement dans ce titre qui adopte un ton second degré très savoureux.

Helldivers 2 est loufoque // Source : Capture PS5

Nos 6 conseils avant de découvrir Helldivers 2

Comprendre que c’est un gameplay réaliste

Malgré un ton résolument loufoque, Helldivers 2 s’appuie sur un gameplay plutôt réaliste. Il y a plusieurs choses à prendre en compte quand on joue :

Les tirs peuvent blesser voire tuer vos alliés. Visez bien !

En parlant de visée, elle prend en compte vos déplacements. Pour être précis, il faut être immobile, voire être allongé au sol. Vous pouvez aussi passer en vue à la première personne, au besoin (appuyer sur la molette de la souris ou le stick droit de la manette).

Le rechargement des armes n’est pas automatique. Pire : si vous rechargez alors qu’il vous reste des balles, elles seront définitivement perdues. Si vous avez l’habitude de recharger tout le temps dans les autres jeux par sécurité, ne le faites surtout pas dans Helldivers 2. Autre astuce quand même : laissez une balle dans le chargeur avant de recharger pour gagner quelques secondes.

helldivers 2 has been a great time pic.twitter.com/sDyivWPQBj — Fawkes 🦊🔪 (@totallynicefox) February 12, 2024

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Bien utiliser ses stratagèmes

Les stratagèmes sont des aides fournies par votre vaisseau. Elles peuvent être de nature offensive (frappes aériennes, tourelles) ou de soutien (pièces d’arsenal, caisses de munitions). Elles demandent de rentrer une séquence puis de choisir un point d’impact (oui, vous pouvez tuer quelqu’un avec). Certains ont une utilisation illimitée (mais avec un temps de recharge à respecter). On vous recommande de toujours commencer par demander une arme lourde peut après l’atterrissage, comme la mitrailleuse — indispensable pour se débarrasser de certains ennemis à la carapace dure. Et, entre chaque moment sous haute tension (une invasion), n’oubliez pas de faire le plein de munitions. Astuce : vous pouvez appeler une caisse pour plusieurs joueurs.

Débloquer la gatling en priorité

Au fur et à mesure de la progression dans Helldivers 2, on peut débloquer des nouveaux stratagèmes, de plus en plus puissants et/ou spécialisés dans des tâches particulières. L’une des options à acheter en premier n’est autre que la gatling, une tourelle capable de faire de lourds dégâts quand on la pose au bon endroit (spoiler : elle peut aussi vous transformer en charpie si vous passez devant). Elle vous débarrasse ainsi des petites créatures pour que vous puissiez vous concentrer sur les plus grosses. La gatling peut être acquise au niveau 5, moyennant 4 000 points. Notez qu’il y a des missions journalières pour gagner un maximum de crédits.

La gatling est ultra puissante // Source : Capture PS5

Fouiller les missions en quête de ressources

Quand on atterrit sur une planète d’Helldivers 2, on remarque qu’un chronomètre se déclenche. Vous avez effectivement un temps imparti pour mener à bien votre objectif, sachant qu’il faudra aussi réaliser une extraction (c’est-à-dire : s’échapper). On pourrait être tenté de se dépêcher, par crainte de ne pas réussir à l’échéance prévue. En réalité, ces longues minutes accordées vous permettent d’explorer les environs afin d’accomplir quelques tâches annexes. Le but ? Obtenir des ressources précieuses, qui vous aideront notamment à améliorer votre vaisseau. Vous gratterez par ailleurs quelques points d’expérience, sachant que la progression est assez lente dans Helldivers 2. Autre élément à garder en tête : fouillez votre cadavre quand vous tombez au combat.

Apprendre à jouer en coopération

Helldivers 2 est une expérience pensée pour être jouée en coopération : jusqu’à quatre personnes peuvent collaborer pour instaurer la démocratie dans la galaxie. Mais l’idée n’est pas de vivre sa vie chacun dans son coin. Bien au contraire : on comprend vite que la communication et la synchronisation sont des clés de réussite, surtout quand on grimpe dans la difficulté. Ne pas se tirer dessus, se couvrir, partager les actions, prévenir quand on fait appel à un stratagème, adopter des builds différents et complémentaires pour répondre à l’adversité (surtout vrai dans les difficultés supérieures), se ressusciter au besoin… Helldivers 2 est un pur jeu coopératif, ce qui impose d’apprendre à jouer ensemble.

Helldivers 2 // Source : Capture PS5

Ne pas affronter les robots tout de suite

Il existe deux factions ennemies dans Helldivers 2 : les insectes géants (qui rappellent Starship Troopers) et les robots (qui rappellent Terminator). Attendez avant de vous frotter aux robots, qui se révèlent bien plus compliqués à affronter (ils tirent). Les insectes offrent la possibilité de bien s’entraîner et, surtout, de débloquer un maximum de stratagèmes pour répondre à une menace plus grande.

Malevelon Creek has got to be the one planet that fills me with fear. It's literally just Vietnam, but with cyborgs. Can't take 5 steps, without a hail of lasers flying through the trees. I did a mission the other day, and was hammered by borgs. (Vid not mine, just an example) pic.twitter.com/VAfPS1okxf — Trazyn, the Infinite (@Steal_your_shit) February 12, 2024

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

