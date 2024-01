Disponible sur PlayStation 5, The Last of Us Part II permet d’accéder à un mode Guitare en jeu libre (Guitar Free Play mode), où on peut jouer quelques accords. Trois personnages sont jouables : Joel, Ellie et un visage qui ne vous sera peut-être pas familier. Il est pourtant un artisan important de la saga de Naughty Dog.

Dans The Last of Us Part II, certains moments de l’aventure nous permettent de gratter quelques notes sur une guitare (au tout début, quand Joel apprend à Ellie, puis plus tard, de manière optionnelle). Ces petites parenthèses offrent l’opportunité de souffler entre deux séquences sous haute tension. À l’occasion de la réédition du jeu sur PlayStation 5, Naughty Dog a décidé de proposer un mode Guitare en jeu libre aux fans.

Il est accessible depuis le menu principal du jeu, dans l’onglet intitulé « Bonus ». L’idée est de détacher ces scènes musicales pour pouvoir profiter du gameplay (on « gratte » la corde en glissant son doigt sur le pavé tactile de la DualSense). En toute franchise, ce mode Guitare en jeu libre de The Last of Us Part II Remastered est très limité. Mais il comporte quand même un petit clin d’œil intéressant.

The Last of Us Part II Remastered // Source : Capture PS5

On peut jouer trois personnages dans le mode Guitare de The Last of Us Part II Remastered

Naughty Dog donne accès à quelques options pour ce mode Guitare en jeu libre. On peut choisir la guitare (avec des effets), le décor et, bien sûr, le personnage que l’on veut incarner — pour prendre de jolies captures en masquant l’interface. Ellie et Joel sont des alternatives évidentes. Mais il y a un troisième personnage dont le prénom ne vous dira peut-être rien : Gustavo. Il s’agit en réalité de Gustavo Santaolalla, compositeur à qui on doit les sublimes morceaux entendus dans The Last of Us Part I et The Last of Us Part II.

Les développeurs se sont donc amusés à modéliser Gustavo Santaolalla dans The Last of Us Part II Remastered, afin de rendre hommage à son talent. En vérité, les plus observateurs ont sans doute déjà remarqué sa présence dans le mode histoire : Gustavo est un habitant de Jackson que l’on peut croiser — rappelle cette page wiki du jeu. Il joue d’ailleurs de la musique sur un banjo, un instrument qu’on peut prendre dans le mode libre si on le souhaite.

Dans un tweet publié le 11 janvier, Naughty Dog avait gâché cette surprise : « Oui, vous pouvez jouer du banjo dans le mode Guitare en jeu libre de The Last of Us Part II Remastered… et vous pouvez même le faire avec un visage familier ! » C’est quand même une belle manière de faire honneur à l’immense talent de Gustavo Santaolalla, dont les morceaux les plus diffusés résonneront à jamais dans la tête des joueuses et des joueurs. C’est surtout une façon de donner un semblant d’intérêt à ce mode Guitare en jeu libre, moins riche que les sessions Sans retour ou les niveaux perdus.

