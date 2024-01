Les fans de sport à la télé, plus particulièrement de tennis, n’ont pas eu le temps de dire ouf que djà commence l’Open d’Australie, premier tournoi majeur de l’année. Novak Djokovic remet son titre en jeu chez les messieurs. Du côté des femmes, c’est Aryna Sabalenka. L’événement sera à suivre sur Eurosport.

L’année 2024 sera riche en événements sportifs majeurs. Cet été, il y aura les Jeux olympiques de Paris et l’Euro 2024 de football. S’ils seront des points culminants du calendrier, ils n’empêcheront pas les tournois habituels d’être organisés, comme ceux du Grand Chelem en tennis. Les férus de la petite balle jaune n’ont même pas le temps de se remettre de l’épiphanie : les reines et les rois du tennis sont de retour sur les cours dès janvier, avec l’Open d’Australie. Suivront : Roland-Garros, Wimbledon et l’US Open.

Après un énième petit chelem en 2023, année durant laquelle il a encore régné malgré le poids des années, Novak Djokovic remet son titre en jeu. Le Serbe sera bien sûr de la partie à Melbourne, contrairement à Rafael Nadal, encore trop juste physiquement. Le principal adversaire du Djoker sera Carlos Alcaraz, qui pourrait même reprendre la place de numéro 1 mondial en cas de succès. Du côté des femmes, c’est Aryna Sabalenka qui s’était imposée en 2023.

Où est diffusé l’Open d’Australie ? Comment suivre les matches en streaming ? Peut-on voir des matches en 4K UHD ? On vous explique tout.

Aryna Sabalenka à l’Open d’Australie. // Source : Twitter AO

Où regarder l’Open d’Australie 2024 en streaming ?

Il n’y a qu’un seul moyen de regarder l’Open d’Australie en France : il faut passer par le service Eurosport, qui dispose des droits TV de la compétition jusqu’en 2031. Les canaux Eurosport 1 et Eurosport 2 proposent tous les matches, dans toutes les catégories (simples, doubles, fauteuils, quads et juniors). En parallèle, plusieurs consultants sont mobilisés pour vous faire vivre l’Open d’Australie de A à Z, avec notamment des analyses et des interviews. Cette année, on retrouvera, par exemple, Nick Kyrgios, forfait à Melbourne en tant que joueur.

Il y a deux moyens de s’abonner à Eurosport :

Peut-on regarder l’Open d’Australie 2024 en 4K UHD ?

Pourra-t-on regarder certains matches de l’Open d’Australie avec une qualité d’image supérieure ? Via le Pass Eurosport, c’est non : ce sera de la HD, comme l’indique la page de l’abonnement.

En revanche, Numerama a eu la confirmation de la part d’Eurosport qu’on pourra bien regarder des matches en 4K UHD via l’application myCanal, depuis le canal dédié. Selon ce tweet publié par un internaute le 28 décembre, il faudra passer par la chaîne Canal Événement 4K.

Quand se déroule l’Open d’Australie 2024 ?

L’Open d’Australie a lieu du 14 au 28 janvier 2024, après une phase qualificative pour les dernières places.

Quand ont lieu les finales de l’Open d’Australie 2024 ?

Les finales de l’Open d’Australie auront lieu :

Le samedi 27 janvier pour les femmes, à 9h30 (heure française) ;

Le dimanche 28 janvier pour les hommes, à 9h30 (heure française).

Carlos Alcaraz à l’Open d’Australie. // Source : Twitter AO

À quelle heure commencent les matches à l’Open d’Australie 2024 ?

Le problème de l’Open d’Australie pour les fans ? Le décalage horaire, très important entre la France et l’Australie : il y a + 10 heures par rapport à chez nous, ce qui a un impact conséquent sur le calendrier des matches, majoritairement diffusés la nuit et dans la matinée (en France métropolitaine). Les matches débutent à 1h du matin.

À noter que l’édition 2024 de l’Open d’Australie vise à réduire l’heure à laquelle peuvent se terminer les confrontations. Comme l’indique Eurosport dans un article publié le 9 janvier, aucun match de la night-session ne commencera après 23h, heure locale (13h en France). Cette mesure préserve les tenniswomen et les tennismen, qui ne joueront plus jusqu’au bout de la nuit. L’an dernier, Andy Murray et Thanasi Kokkinakis avaient terminé leur face-à-face à 4h06. Cool pour la diffusion en Europe, un peu moins pour les acteurs sur le court.

Qui est le grand favori à l’Open d’Australie ?

Novak Djokovic est l’homme à faire tomber à Melbourne, où il compte quand même dix sacres à son actif (le record). Il pourrait porter à 25 son nombre de titres du Grand Chelem remportés, là encore un record pour un joueur.

Les autres têtes de série sont : Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Alexander Sverev, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Hubert Hurkacz et Alex de Minaur.

Au niveau des affiches attendues, on pourrait se retrouver avec de belles demi-finales théoriques : Djokovic-Sinner d’un côté, Alcaraz-Medvedev de l’autre. Stefanos Tsitsipas, qui pourrait croiser le Serbe en quart, devra se farcir Matteo Berrettini d’entrée.

Les huitièmes de finale théoriques :

Novak Djokovic (1er) – Ben Shelton (16e)

Taylor Fritz (12e) – Stefanos Tsitsipas (7e)

Jannik Sinner (4e) – Karen Khachanov (15e)

Alex de Minaur (10e) – Andrey Rublev (5e)

Holger Rune (8e) – Hubert Hurkacz (9e)

Grigor Dimitrov (13e) – Daniil Medvedev (3e)

Alexander Zverev (6e) – Casper Ruud (11e)

Tommy Paul (14e) – Carlos Alcaraz (2e)

