C’est le dernier tournoi du Grand Chelem de tennis. Et, c’est aussi l’ultime compétition à laquelle participera Serena Williams en tant que joueuse professionnelle. L’US Open de tennis 2022 a démarré.

L’US Open de tennis est le quatrième et dernier tournoi majeur, avec l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon. Les actuels tenants du titre sont le Russe Daniil Medvedev chez les hommes et la Britannique Emma Raducanu chez les femmes. Ce tournoi a une saveur particulière cette année : il s’agit de la dernière compétition de Serena Williams, qui prendra sa retraite ensuite.

L’Américaine, âgée de 40 ans, a déjà gagné six fois l’US Open en simple, deux fois en double et une fois en mixte. Compte tenu de son immense carrière — elle est considérée par beaucoup comme la meilleure joueuse de tennis de tous les temps — elle concentre évidemment toute l’attention. Elle a d’ores et déjà réussi à remporter son premier tour.

D’autres stars du tennis sont également de la partie : chez les hommes, il y a encore Daniil Medvedev, qui vient défendre son titre, et Rafael Nadal, qui est parvenu à remporter Roland-Garros en 2022. Chez les femmes, Emma Raducanu revient aussi cette année. Caroline Garcia, qui sort d’un succès à Cincinnati, et Iga Swiatek (top un mondial et gagnante de Roland-Garros en 2022) sont à suivre.

Novak Djokovic est absent du tournoi, dans la mesure où il refuse de se plier aux exigences sanitaires des autorités pour entrer sur le territoire américain.

Daniil Medvedev à Wimbledon, en 2019. // Source : Kate Tann

Sur quelle chaîne regarder l’US Open 2022 ?

Le tournoi de tennis est diffusé en direct et en intégralité sur la chaîne Eurosport (Eurosport 1 et Eurosport 2). Il vous faut prendre un abonnement pour suivre la compétition. Le mois est facturé 9,99 euros. Si les premiers tours ne vous intéressent pas, vous pouvez juste prendre un accès pour le mois de septembre, puisque les derniers matchs auront lieu le 11.

Vous pouvez également vous abonner sur un an, mais si ce seul tournoi vous tente, ce n’est pas la meilleure affaire. Un an coûte 83,88 euros, soit 6,99 euros par mois (il y a une remise si vous prenez l’année d’un coup). Il y a par ailleurs une formule d’un an à 69,99 euros, qui revient à un peu plus de 5,8 euros par mois, et sur laquelle s’appliquent des conditions spécifiques.

Eurosport est susceptible d’être inclus dans MyCanal, à condition de souscrire l’offre correspondante. C’est le cas avec les offres Canal+ Sport (à 45,99 € par mois, sans engagement) et Canal+ Friends and Family (à 79,99 € par mois, sans engagement).

Quand a lieu le tournoi de l’US Open ?

Le tournoi se déroule du 29 août au 11 septembre 2022, aux Etats-Unis dans le parc de Flushing Meadows de la ville de New York.

Quel est le calendrier de la compétition ?

Les qualifications de l’US Open se sont déroulées du 23 au 26 août. Le tournoi principal a démarré le 29 août, avec le premier tour, jusqu’au 30 août. Le deuxième et troisième tour ont lieu respectivement les 31 août-1er septembre et 2-3 septembre. Viendront ensuite les huitièmes de finale (4-5 septembre), les quarts (6-8 septembre), les demi-finales (9 septembre), la finale Dames (10 septembre) et la finale Messieurs (11 septembre).

Quand a lieu la finale de l’US Open de tennis 2022 ?

La finale Dames en simple a lieu le 10 septembre à 22 heures (heure de Paris).

La finale Messieurs en simple se tient le 11 septembre à 22 heures.

La finale Messieurs en double se passe le 9 septembre à 18 heures.

La finale Dames en double se tient le 11 septembre à 19 heures.

À quelle heure voir les matchs de l’US Open ?

Compte tenu du décalage horaire avec New York, les sessions de tennis auront lieu en fin d’après-midi, en soirée et dans la nuit. Au plus tôt, les matchs démarrent à 17 heures (heure de Paris). D’autres auront lieu à partir d’une heure du matin. Le détail des horaires est donné sur le site officiel. Il faut ajouter six heures pour avoir l’horaire en métropole.

