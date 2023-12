Tout ce qu’il faut savoir sur ce monde de SF créé par Zack Snyder sur Netflix : Rebel Moon, alors que la Partie 1 vient d’être mise en ligne.

Rebel Moon Partie 1 : L’Enfant du feu est sur Netflix depuis ce vendredi 22 décembre. Ce film est la première brique posée par Zack Snyder pour propre son univers de science-fiction (même si sa qualité fait débat). De fait, le monde de Rebel Moon a ses propres codes, nombre de personnages, de lieux, de planètes… et de mystères toujours pas résolus après ce premier film. Voici de premiers éléments pour s’y retrouver.

Qui est Balisarius ?

Balisarius est le tyran à la tête de l’Empire — l’Imperium — en tant que « régent », après la mort du roi. On en sait très peu sur lui pour l’instant, et pour cause : Zack Snyder aimerait développer son histoire dans un spin-off sous forme de série TV (non encore commandée officiellement). Après avoir détruit son village et massacré toute sa famille, Basillarius décide de sauver Kora et de l’adopter. Elle grandit ainsi à ses côtés, et il a la considère comme sa fille. Après qu’elle l’a trahi pour fuir, il la recherche activement pour se venger.

Un spin-off est prévu sur son origin story. Espéré par Zack Snyder, il n’a pas encore été commandé par Netflix.

Acteur : Fra Fee

Balisarius dans Rebel Moon // Source : Netflix

Imperium / Motherworld

L’empire tyrannique de Rebel Moon est l’Imperium, mais il est également surnommé Motherworld, « Monde-Mère ». C’est contre l’Imperium que la résistance se soulève.

Qui est Atticus Noble ?

Atticus Noble est l’amiral de l’armée de l’Imperium. Sa principale caractéristique ? La cruauté absolue et sans limite. Le premier film le montre aux côtés de tentacules — c’est une espèce alien avec laquelle il entretient une relation (il n’est pas impossible que cela soit davantage visible dans le Director’s Cut et/ou dans le prochain film).

Acteur : Ed Skrein

Atticus Noble, sous les traits d’Ed Skrein. Bras-droit du tyran Basilarius. // Source : Netflix

Les robots Jimmy

Les Jimmy sont une race de robots androïdes. Dans le premier film, quand l’Imperium atterrit sur la Lune de Veldt, l’armée est accompagnée par l’un d’entre eux : JC-1435. La mission originelle des Jimmy était de défendre l’empire et le roi. Mais depuis la mort du roi… ils sont mystérieusement inoffensifs. L’Imperium continue toutefois de les mobiliser comme main-d’œuvre, mais plus comme soldats : les Jimmy refusent de combattre, et même de se défendre.

Voix de JC-1435 : Anthony Hopkins

Jimmy, doublé par Anthony Hopkins. // Source : Netflix

L’origine story de Kora

Kora est l’héroïne de Rebel Moon. À noter que son surnom dans le film, « scargiver », est le titre de la Partie 2, qui sera sur Netflix en mai 2024 (L’Entailleuse en VF).

Lorsqu’on la retrouve sur la Lune de Veldt, elle a fui l’Imperium, après avoir travaillé pour lui. Lorsqu’elle était enfant, elle a été recueillie par Balisarius, lequel a auparavant massacré son village, sa planète, sa famille. Elle ne sait pas précisément pourquoi il l’a épargnée. Quoi qu’il en soit, elle a rejoint son armée, et est restée à ses côtés comme sa fille adoptive. Mais à l’âge adulte, elle a fini par se retourner contre l’Empire. Au début de Rebel Moon, elle est sur la Lune de Veldt, où un homme l’a retrouvé dans une épave de vaisseau, et l’a alors recueilli et pris sous son aile. Les habitants du village, Providence, ne connaissent pas son histoire originelle avec l’Empire avant qu’elle soit obligée de révéler ses aptitudes au combat.

Car, formée dans l’armée de l’Imperium, elle est effectivement une combattante redoutable, munie d’un pistolet vraisemblablement laser.

Actrice : Sofia Boutella

Kora dans Rebel Moon. // Source : Netflix

La princesse Issa

Jimmy raconte l’histoire de la princesse Issa dans le premier film, L’enfant du feu. Elle serait « différente », au sens où elle aurait des pouvoirs surnaturels, à part entière. On sait aussi que Kora, lorsqu’elle était à la solde de l’Imperium, était chargée de veiller sur elle. Et elle a assisté à l’un de ces phénomènes mystérieux autour de la princesse. Cette dernière est officiellement décédée dans la temporalité actuelle.

Actrice : Stella Grace Fitzgerald

Nombre de mystères entourent la princesse Issa dans Rebel Moon. // Source : Netflix

Le roi de l’Imperium

Le roi n’apparaît quasiment pas dans Enfant du feu, la première partie. Et pour cause, il a été assassiné quatre avant, car « trahi ». Toute la famille royale a même été tuée. La régence, depuis, est assurée par Balisarius.

Acteur : Cary Elwes

Les scribes

De mystérieux scribes accompagnent le général Atticus Noble partout où il va. Cet ordre religieux est associé à l’Imperium. Ils sont chargés d’écrire, de recenser, toute l’histoire de l’empire, raison pour laquelle ils sont toujours là. Leur pouvoir semble toutefois bien plus vaste.

La résistance : Nemesis, Gunnar…

Kora rassemble plusieurs combattants et combattantes pour s’opposer à l’Imperium. Ce sont les personnages suivants :

Gunnar (Michiel Huisman) : Il est fermier dans un village de la Lune de Veldt. Il supervise notamment la gestion des récoltes. Il rejoint Kora dans sa quête d’une rébellion, en particulier par amour pour elle.

Nemesis (Doo-na Bae) : Ses enfants ont été tués par l’Imperium. Dans sa quête de vengeance, elle est devenue partiellement cyborg : elle a remplacé ses mains biologiques par des mains biomécaniques. C’est ce qui lui permet de manier ses sabres particuliers — qui « prennent feu » (mais qui ne sont pas des sabres laser). Elle a ainsi tué plusieurs membres haut-placés de l’Imperium, avant de rencontrer Kora et les autres.

Ses enfants ont été tués par l’Imperium. Dans sa quête de vengeance, elle est devenue partiellement cyborg : elle a remplacé ses mains biologiques par des mains biomécaniques. C’est ce qui lui permet de manier ses sabres particuliers — qui « prennent feu » (mais qui ne sont pas des sabres laser). Elle a ainsi tué plusieurs membres haut-placés de l’Imperium, avant de rencontrer Kora et les autres. Tarak (Staz Nair ) : Son look est inspiré par Conan le Barbare. Dans Rebel Moon, il était autrefois un prince au sein d’une noble famille, mais il est ensuite devenu le serviteur enchaîné d’un fermier afin de lui rembourser une dette importante — après, semble-t-il, des méfaits.

) Son look est inspiré par Conan le Barbare. Dans Rebel Moon, il était autrefois un prince au sein d’une noble famille, mais il est ensuite devenu le serviteur enchaîné d’un fermier afin de lui rembourser une dette importante — après, semble-t-il, des méfaits. Kai (Charlie Hunnam ) : C’est un mercenaire, chasseur de primes.

) C’est un mercenaire, chasseur de primes. Titus (Djimon Hounsou ) : Ancien général au sein du Motherworld, il s’est retourné contre le régime et, quand Kora le trouve, il est un combattant dans une arène, comme une sorte de gladiateur. Il connaît très bien les rouages de l’Imperium et reste très respecté.

) Ancien général au sein du Motherworld, il s’est retourné contre le régime et, quand Kora le trouve, il est un combattant dans une arène, comme une sorte de gladiateur. Il connaît très bien les rouages de l’Imperium et reste très respecté. Millius (E. Duffy) : Même si le look du personnage fait penser à Mad Max, son nom est inspiré de John Milius, réalisateur du premier film Conan le Barbare. C’est une personne qui, avant de rejoindre la résistance, vivait sur une planète agricole, trahie par l’empire.

Même si le look du personnage fait penser à Mad Max, son nom est inspiré de John Milius, réalisateur du premier film Conan le Barbare. C’est une personne qui, avant de rejoindre la résistance, vivait sur une planète agricole, trahie par l’empire. Darrian Bloodaxe (Ray Fisher) : Il co-dirige la résistance de la Lune de Veldt avec sa soeur, Devra.

Planètes et lieux dans Rebel Moon

Lune de Veldt : satellite naturel d’une géante rouge, où une colonie agricole s’est installée. C’est là que commence le film, car là où Kora s’est réfugiée.

satellite naturel d’une géante rouge, où une colonie agricole s’est installée. C’est là que commence le film, car là où Kora s’est réfugiée. Providence : c’est le nom de la « capitale » de la Lune de Veldt.

c’est le nom de la « capitale » de la Lune de Veldt. Maura : l’étoile, une géante rouge, autour de laquelle orbite la Lune de Veldt.

l’étoile, une géante rouge, autour de laquelle orbite la Lune de Veldt. Daggus : la planète où est Nemesis. De type cyberpunk, elle est inspirée de Blade Runner.

la planète où est Nemesis. De type cyberpunk, elle est inspirée de Blade Runner. Sharoan : planète quasi inverse à Daggus, plutôt mystique, où vit une espèce d’inspiration bouddhiste.

planète quasi inverse à Daggus, plutôt mystique, où vit une espèce d’inspiration bouddhiste. Neu Wodi : le monde dont est originaire Tarak. On sait a minima qu’on y trouve des oiseaux de type griffons.

le monde dont est originaire Tarak. On sait a minima qu’on y trouve des oiseaux de type griffons. Vanna : c’est la « lune rebelle » dont la saga Rebel Moon tire son nom, mais on en sait peu même après la Partie 1.

c’est la « lune rebelle » dont la saga Rebel Moon tire son nom, mais on en sait peu même après la Partie 1. Toa : la planète-capitale du Motherworld.

la planète-capitale du Motherworld. Shasu : planète d’origine des Bloodaxe (elle sera explorée dans le comicbook : House of the Bloodaxe, à paraître).

planète d’origine des Bloodaxe (elle sera explorée dans le comicbook : House of the Bloodaxe, à paraître). Pollux : planète aride.

La famille Bloodaxe

La résistance de Kora est rejointe par Darrian Bloodaxe, alors que celui-ci co-dirigeait déjà la rébellion de la lune de Veldt avec sa sœur, Devra. On sait que leur famille était très puissante sur la planète Shasu. Leur histoire sera assez peu développée dans les deux films, car la famille Bloodaxe fait l’objet d’une série de comics, par Mags Visaggio et Clark Bint, dont la publication démarre en janvier 2024 : House of the Bloodaxe (la version complète est prévue pour août 2024). Ces comics se passeront plusieurs décennies avant les événements de L’Enfant du feu.

Les bandes-annonces

Attention, il existe deux trailers de Rebel Moon. Il y en a un qui est dédié à la Partie 1 : L’Enfant du feu, mais aussi un autre qui regroupe les deux films : on peut ainsi y voir des images différentes, avec des scènes qui n’apparaissent pas encore ; il faudra attendre la Partie 2 : The Scargiver (qui n’a aucune bande-annonce spécifique pour l’instant).

