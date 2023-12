Ce bon vieux Kratos n’est toujours pas prêt à prendre sa retraite. Durant la cérémonie des The Game Awards 2023, Sony a officialisé un DLC gratuit pour God of War Ragnarök. Il sera disponible… le 12 décembre.

Il va bientôt être temps de ressortir God of War Ragnarök du placard. Un peu plus d’un an après son lancement applaudi sur PS4 et PS5, la dernière aventure de Kratos en date va recevoir un contenu spécial, officialisé pendant la cérémonie des The Game Awards 2023. Sous-titré Valhalla, il sera gratuit et, surtout, disponible à compter du… 12 décembre. Soit dans quelques jours.

Certains espéraient peut-être une grosse extension payante, éventuellement centrée sur le personnage Atreus. Mais Sony a d’autres plans en tête pour la suite de la saga culte. Il sera de toute façon difficile de bouder son plaisir, God of War Ragnarök étant l’un des plus gros jeux du catalogue de la PlayStation 5.

Que contiendra le DLC gratuit de God of War Ragnarök ?

Qu’attendre de ce DLC gratuit ? La description de la bande-annonce diffusée sur YouTube préfigure un épilogue. On peut lire : « Embarquez avec Kratos au Valhalla pour un voyage personnel vers un avenir qu’il n’aurait jamais cru possible. Relevez les défis de l’esprit et du corps dans une aventure mêlant les combats appréciés de God of War Ragnarök avec de nouveaux éléments inspirés du genre roguelite. » Dans son billet de blog, Sony confirme qu’il s’agira surtout d’une arène de défis.

Dans la mythologie nordique, le Vahalla est l’équivalent du Paradis, l’endroit où les guerriers valeureux peuvent se reposer. Mais ce ne sera visiblement pas le cas pour Kratos, qui devra enchaîner les tentatives jusqu’à triompher. Ce DLC est pensé comme un cadeau pour les fans, sachant qu’il y aura des éléments narratifs. Il faudra bien évidemment posséder une copie de God of War Ragnarök pour en profiter.

God of War Ragnarök: Valhalla // Source : PlayStation

Maintenant, la question que tout le monde se pose est : y aura-t-il une extension plus ambitieuse dans le futur ? La fin très ouverte de God of War Ragnarök le laisse penser, même si des déclarations du créateur réfutent l’idée. Il y a encore quelques chapitres à refermer, et peut-être que les développeurs tâtent d’abord le terrain pour savoir s’il y a toujours un intérêt pour Kratos. Ou bien ont-ils simplement besoin d’un peu de temps supplémentaire pour offrir une expérience à la hauteur des attentes.

