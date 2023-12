Le Spotify Wrapped 2023 a surpris de nombreux utilisateurs en leur assignant une « ville sonore », parfois très étonnante. La plateforme a publié un texte pour expliquer comment elle avait choisi les villes.

Chaque année, le Spotify Wrapped fait la joie des utilisateurs du site de streaming musical. Le site propose à ses usagers de voir leur rétrospective musicale de l’année, avec les artistes les plus écoutés, les genres les plus appréciés, et le nombre de minutes passées à écouter de la musique dans l’année.

Le Spotify Wrapped 2023 est disponible depuis quelques jours, et, pour le plus grand bonheur des utilisateurs, cette année continent également quelques nouveautés : un « portrait musical », et surtout, une « ville sonore ». Ces villes ont particulièrement intrigué les internautes, qui n’ont pas hésité à s’en étonner sur X (anciennement Twitter). Certaines communes semblaient ainsi avoir été totalement choisies au hasard, et d’autres, comme Burlington dans l’État du Vermont, aux États-Unis, sont revenues très régulièrement parmi les villes sonores.

Afin de mieux expliquer sa sélection, Spotify est rentré plus dans les détails dans un post de blog et a révélé comment l’app avait choisi la ville de ses utilisateurs — ainsi que les 6 villes les plus populaires en tant que « Sound Town ».

Le Spotify Wrapped de 2023 // Source : Spotify

Comment Spotify a-t-il choisi les villes sonores ?

Dans son texte, Spotify précise que « les villes sonores sélectionnées pour les utilisateurs » ont été choisies selon deux facteurs : « les artistes les plus écoutés par un utilisateur au cours de l’année et la manière dont ces artistes sont écoutés dans d’autres villes ». Selon la plateforme de streaming, « il s’agit d’un processus objectif qui s’appuie sur l’historique d’écoute de l’utilisateur ».

De nombreuses villes ont été désignées comme « Sound Town » : même si certaines ont beaucoup plus fait parler que d’autres grâce à leur popularité, 1 300 villes dans le monde ont été mises en avant lors du Wrapped. Quant aux 6 villes les plus populaires au monde, il s’agit de Berkerley, en Californie, Burlington, dans le Vermont, Cambridge, une ville du Massachusetts, aux États-Unis, Cuiabá, au Brésil, et Jakartan en Indonésie. Vous pouvez retrouver les titres les plus écoutés dans chaque ville ici.

Et si vous vous demandez quelles sont les autres chansons les plus écoutées ailleurs dans le monde, vous pouvez également consulter une carte créée par Spotify et explorer les tops titres aux Philippines, en Argentine, ou encore en Suède. Faites-vous plaisir.

