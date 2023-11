Aidez à la conquête de l’Ouest en développant vos lignes de chemin de fer à travers tout le pays. On vous embarque à bord des Aventuriers du Rail Legacy, la version évolutive de ce grand classique.

C’est quoi, Les Aventuriers du Rail ?

La première boîte des Aventuriers du Rail est sortie en 2004. Vendue à des millions d’exemplaires à travers le monde, suivi par de nombreuses extensions ou versions indépendantes, c’est devenu un classique des jeux de société contemporains.

Jeu familial par excellence, il propose des règles simples, pour des parties tendues et qui ne s’éternisent pas. Vous devez y développer un réseau de chemin de fer, au travers d’une région du monde qui dépend de la boîte avec laquelle vous jouez (États-Unis, Europe, Japon, Allemagne, Scandinavie, etc.), chacune pourvue d’une petite spécificité dans les règles.

Les héros de The Big Bang Theory jouent aux Aventuriers du Rail. // Source : CBS

De la stratégie, un peu de hasard, il plaît autant aux joueurs aguerris (sauf les blasés un peu ronchons) qu’aux débutants. Et chaque nouvelle extension est attendue avec curiosité. Cette version legacy encore plus qu’une autre !

Mais c’est quoi, un jeu « legacy » ?

Un jeu legacy (« héritage » en français) est un jeu qui évolue au fil des parties, au travers d’une campagne. Certains éléments sont retirés, mais d’autres s’y ajoutent (des nouvelles règles, du matériel en plus), généralement cachés dans des petites boîtes qui attisent la curiosité et l’envie d’y jouer.

Il en existe deux catégories, selon que l’altération est définitive ou non.

Dans certains jeux legacy (Hogwarts Battle par exemple), on ne fait qu’ajouter de nouveaux éléments, comme de nouvelles cartes, de nouveaux pions, etc. Une fois la campagne terminée, on les range de nouveau dans leurs petites boîtes surprises, et on peut recommencer comme si de rien n’était.

Une partie du matériel. // Source : Days of Wonder

Mais dans la plupart des cas, ces changements sont destructifs : on déchire des cartes, on écrit sur le plateau, on y colle des autocollants, on fait des trous, on gratte une petite couche comme dans un jeu à gratter, etc. C’est le cas de Pandemic Legacy, My City, Charterstone… et des Aventuriers du Rail Legacy.

Si certaines personnes rechignent à l’idée d’abîmer leur jeu, cela fait partie de l’expérience, et ajoute un intérêt ludique indéniable.

Pour ne pas vous gâcher la surprise, vous avons volontairement limité la description du jeu et le nombre de photographies illustrant cet article. Mais gardez à l’esprit que le principe de base reste le même que pour les autres jeux de la série.

Pourquoi jouer aux Aventuriers du Rail Legacy ?

Plutôt que d’expliquer pourquoi y jouer, intéressons-nous à la cible à laquelle s’adresse cet opus legacy des Aventuriers du Rail, et surtout à qui il ne s’adresse pas.

Sans compromis possible, si vous n’avez pas apprécié les précédentes boîtes de la gamme, passez votre chemin. Malgré son aspect évolutif, les nouveautés ou les surprises entre chaque partie ne sont pas assez marquantes pour vous faire changer d’avis. Elle ne va pas vous réconcilier avec la mécanique commune à toute la collection.

Source : Days of Wonder

C’est d’ailleurs là le principal reproche qu’on a à formuler. Même si l’ajout de règles et d’éléments matériels nous a ravis tout au long de la campagne, entretenant notre curiosité entre deux parties, on espérait un peu plus de nouveautés, un peu plus de folie. Le tout reste un peu trop classique, sans trop de surprise ou d’effet « wahou ».

De l’autre côté du spectre en revanche, si vous êtes fan des autres jeux de la collection, vous pouvez foncer tête baissée, cette grosse boîte est alors du pain béni pour vous. Vous y trouverez tout ce que vous aimez dans les autres opus. Le plaisir est toujours là, le système ne vieillit décidément pas, c’est toujours aussi agréable à pratiquer, toujours aussi simple à comprendre, avec des tours fluides, des parties rapides.

Et si vous ne connaissez aucun jeu de cette gamme ? On conseille plutôt de commencer avec une autre boîte, la toute première en l’occurrence (ou d’y jouer sur Board Game Arena). Et à défaut, de refaire plusieurs fois la première partie de la campagne, sans tenir compte de tout l’aspect évolutif, pour bien maîtriser tous les tenants et aboutissants des règles. Il serait dommage de vous gâcher la campagne pour une erreur ou une incompréhension due à la découverte du système de jeu. Une fois la campagne lancée, difficile (voire impossible) de revenir en arrière pour recommencer.

Elle est parfaitement jouable à deux ou trois joueurs. On vous conseille néanmoins de plutôt y jouer à quatre ou cinq, c’est nettement plus amusant, les parties sont plus intéressantes encore, plus tendues, le plateau se remplissant plus rapidement. Le rythme est ainsi différent selon le nombre de joueurs.

Attention tout de même, car, comme dans tout jeu legacy, il vaut mieux jouer toute la campagne avec le même groupe de joueurs. Il ne serait pas très sympa d’exclure quelqu’un pour quelques parties en plein milieu, ni très intéressant pour un nouveau venu de s’intégrer en cours de campagne. Donc plus vous serez, mieux ça sera, mais plus il sera compliqué de réunir tout le monde pour avancer dans les parties.

Quid du jeu une fois la campagne terminée, au bout des douze parties ? Là encore, comme dans tous les jeux de ce type, on se retrouve avec un jeu unique, qui a évolué différemment de celui du voisin, et avec lequel on peut continuer à jouer, de manière classique, sans l’aspect évolutif. Mais la motivation y est-elle encore ? Pas vraiment à vrai dire.

Fans des Aventuriers du Rail, nous attendions avec impatience de pouvoir mettre la main sur cette version legacy depuis son annonce. Et force est de constater que nous n’avons pas été déçus. Le jeu originel est devenu un classique absolu des jeux de société contemporains. Cette nouvelle boîte en reprend la recette, en y ajoutant quelques gourmandises supplémentaires. Si vous aimez la gamme, et voulez vous faire un chouette cadeau pour les fêtes qui approchent, c’est le candidat idéal.

En bref Les Aventuriers du Rail Legacy
On a aimé Un système toujours aussi efficace, un plaisir de jeu intact

L’aspect évolutif, on a hâte de découvrir une nouveauté après chaque partie

Du matériel à foison… On a moins aimé … mais une grosse boîte et un prix en conséquence

L’altération définitive du jeu

On aurait aimé plus de surprises, de folie

Le fil narratif trop peu développé

